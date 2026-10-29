Куры на Кубани подорожали на 16% с июля

Гречка выросла в цене с 90,16 до 105,14 руб. за кг (+16,6%), пшено — с 59,81 до 64,21 руб. (+7,4%), вермишель — с 123,83 до 132,10 руб. (+6,7%), макароны — с 125,12 до 129,60 руб. (+3,6%). Рис подешевел с 121,27 до 118,50 руб. (-2,3%), хлеб ржаной подорожал с 130,53 до 132,47 руб. (+1,5%), хлеб пшеничный — с 126,76 до 127,13 руб. (+0,3%), мука подешевела с 58,49 до 58,09 руб. (-0,7%).