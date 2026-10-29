Куры на Кубани подорожали на 16% с июля
С 6 июля по 26 октября 2026 года куры охлажденные и мороженые в Краснодарском крае подорожали с 260 до 302,17 руб. за кг — на 16,2%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Говядина выросла в цене с 749,37 до 764,21 руб. за кг (+2%), свинина — с 426,65 до 453,96 руб. (+6,4%), баранина подешевела с 891,72 до 889,05 руб. (-0,3%).
В молочной группе пастеризованное молоко подорожало с 94,46 до 94,82 руб. за литр (+0,4%), ультрапастеризованное — с 122,92 до 123,23 руб. (+0,3%), сметана — с 360,15 до 367,36 руб. за кг (+2%), кефир — с 112,71 до 114,55 руб. (+1,6%). Творог подешевел с 430,46 до 427,06 руб. (-0,8%), сливочное масло — с 1139,88 до 1119,98 руб. (-1,7%), сыры — с 947,62 до 930,59 руб. (-1,8%).
Гречка выросла в цене с 90,16 до 105,14 руб. за кг (+16,6%), пшено — с 59,81 до 64,21 руб. (+7,4%), вермишель — с 123,83 до 132,10 руб. (+6,7%), макароны — с 125,12 до 129,60 руб. (+3,6%). Рис подешевел с 121,27 до 118,50 руб. (-2,3%), хлеб ржаной подорожал с 130,53 до 132,47 руб. (+1,5%), хлеб пшеничный — с 126,76 до 127,13 руб. (+0,3%), мука подешевела с 58,49 до 58,09 руб. (-0,7%).