Бывшего главу «Ростовавтодора» задержали по подозрению в коррупции

По версии следствия, в 2024 и 2025 годах задержанный подделал убыточную отчетность за предыдущие два года. Документы он направил в налоговую инспекцию и профильные министерства Ростовской области. За завышенные показатели 2023 года он получил премию в размере более 1,4 млн руб., которую следствие считает незаконной.