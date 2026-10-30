Бывшего главу «Ростовавтодора» задержали по подозрению в коррупции
В Ростове-на-Дону задержали бывшего руководителя дорожной организации по подозрению в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области. Как утверждают ТАСС и РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет об экс-гендиректоре «Ростовавтодора» Станиславе Дегтяреве. По месту его жительства прошли обыски.
По версии следствия, в 2024 и 2025 годах задержанный подделал убыточную отчетность за предыдущие два года. Документы он направил в налоговую инспекцию и профильные министерства Ростовской области. За завышенные показатели 2023 года он получил премию в размере более 1,4 млн руб., которую следствие считает незаконной.
Помимо этого, с августа 2023-го по март 2024 года глава компании заключил договор с футбольным клубом на предоставление рекламных услуг и перечислил ему 12 млн руб. На тот момент у компании имелась задолженность свыше 245 млн руб., отмечается в материалах следствия.
«Ростовавтодор» был зарегистрирован в октябре 2002 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог. В 2024 году предприятие было преобразовано в акционерное общество, при этом 100% акций осталось в собственности Ростовской области. Генеральным директором является Виктор Шапакаускас, до июня 2025 года генеральным директором был Станислав Дегтярев.
В марте «Ростовавтодор» инициировал банкротство, а в мае Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения. Требования кредиторов к предприятию превысили 578 млн рублей. В общей сложности их предъявили 37 компаний.