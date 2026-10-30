Путин встретился с президентом Ганы в Кремле

Президент России пообещал и дальше помогать Гане готовить специалистов в сфере образования и укреплять сотрудничество в международных структурах. «И конечно, приветствуем самостоятельную, под Вашим руководством, господин Президент, линию Аккры в вопросах борьбы с неоколониализмом, да и вообще при проведении внешней политики»,— добавил Владимир Путин.