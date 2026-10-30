Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
МирПереговоры

Путин встретился с президентом Ганы в Кремле

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Российский президент поблагодарил коллегу за участие в форуме «Россия — Африка» и отметил, что Москва и Аккра стали чаще взаимодействовать по политическим вопросам.

Anastasia Barashkova / Reuters

Владимир Путин обратил внимание на рост товарооборота с января по август. Показатель, по его словам, вырос на 6%. «Наш товарооборот — один из самых больших, если взять страны Африки южнее Сахары»,— сказал он.
Президент России пообещал и дальше помогать Гане готовить специалистов в сфере образования и укреплять сотрудничество в международных структурах. «И конечно, приветствуем самостоятельную, под Вашим руководством, господин Президент, линию Аккры в вопросах борьбы с неоколониализмом, да и вообще при проведении внешней политики»,— добавил Владимир Путин.