Путин встретился с президентом Ганы в Кремле
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Российский президент поблагодарил коллегу за участие в форуме «Россия — Африка» и отметил, что Москва и Аккра стали чаще взаимодействовать по политическим вопросам.
Владимир Путин обратил внимание на рост товарооборота с января по август. Показатель, по его словам, вырос на 6%. «Наш товарооборот — один из самых больших, если взять страны Африки южнее Сахары»,— сказал он.
Президент России пообещал и дальше помогать Гане готовить специалистов в сфере образования и укреплять сотрудничество в международных структурах. «И конечно, приветствуем самостоятельную, под Вашим руководством, господин Президент, линию Аккры в вопросах борьбы с неоколониализмом, да и вообще при проведении внешней политики»,— добавил Владимир Путин.