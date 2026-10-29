Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей компенсации в пользу ребенка, покусанного собаками

Суд рассмотрел материалы гражданского дела по исковому заявлению отца пострадавшего мальчика к Роману Цыганкову, который является хозяином собак породы хаски, о компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворили в полном объеме. С ответчика взыскали 15 млн руб. Решение в законную силу не вступило.