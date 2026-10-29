Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей компенсации в пользу ребенка, покусанного собаками
Адлерский районный суд Сочи взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка, которого покусали собаки в 2025 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд рассмотрел материалы гражданского дела по исковому заявлению отца пострадавшего мальчика к Роману Цыганкову, который является хозяином собак породы хаски, о компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворили в полном объеме. С ответчика взыскали 15 млн руб. Решение в законную силу не вступило.
Известно, что Роман Цыганков содержал хаски, которые 26 февраля 2025 года напали на несовершеннолетнего мальчика, нанеся ему травмы, повлекшие обезображивание лица. Сейчас ребенок проходит длительную и дорогостоящую реабилитацию.
В феврале этого года «Ъ-Кубань» писал, что в рамках одной из первых операций вмешательство врачей было направлено на воссоздание отсутствующего носогубного треугольника и восстановление верхней губы ребенка. Для формирования основы верхней губы использовались местные ткани щечных областей. Вся специализированная медицинская помощь оказывается мальчику в полном объеме в рамках программы обязательного медицинского страхования.