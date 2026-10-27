Главные новости за 27 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Перед судом предстанут бывший глава Крымского района и экс-начальница управления имущественных отношений районной администрации. Первое отделение по расследованию особо важных дел краевого СУ СКР завершило расследование дела о двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Резиденты ИНТЦ «Сириус» получат 143 млн руб. на исследования, разработку оборудования и ПО, а также на испытания решений в городской среде.
Первомайский районный суд Краснодара приговорил генерального директора подрядной организации Надира Сурхаева к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении 11,1 млн руб., выделенных на капитальный ремонт Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.
Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с бывшего главы Брюховецкого района Сергея Ганжи более 1 млн руб. в счет возмещения ущерба муниципальному бюджету.
ГУ ФССП России по Краснодарскому краю опровергло сообщения об освобождении из следственного изолятора заместителя руководителя ведомства Ольги Дубининой. Ранее ряд СМИ сообщил, что ей и начальнику отдела профессиональной подготовки Ярославу Галингеру, задержанным по делу о хищении имущества гостиничной сети Marton, суд изменил меру пресечения на домашний арест.
На Южном берегу Крыма продолжают ликвидировать последствия подтопления населенных пунктов муниципального образования Ялта. К работам привлечены 245 человек и 47 единиц техники.
Краснодарский край формирует мобильные огневые группы для защиты критически важной инфраструктуры от беспилотников и других угроз. Власти региона также закупают средства противодействия беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам.
В Севастополе 27 октября ввели ограничения электроснабжения по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления. Из-за аварийной ситуации за пределами региона действующий график подачи электричества «два через шесть» может не соблюдаться.
Вратарь «Пари Сен-Жермен» и ученик академии ФК «Краснодар» Матвей Сафонов попал в пятерку лучших по итогам голосования за «Трофей Яшина».
С начала года Краснодар посетили более 800 тыс. туристов. Это на 5,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.