Кубанская ФССП опровергла сообщения об освобождении из изолятора замглавы ведомства

В ранее опубликованных сообщениях было указано, что уголовное дело связано с предполагаемым хищением имущества гостиничного комплекса Marton, ассоциируемого с бизнесменом Андреем Марченко и бывшим судьей Верховного суда Олегом Момотовым. По версии следствия, после ареста гостиничного комплекса сотрудники службы судебных приставов организовали вывоз техники, мебели и предметов интерьера, которые впоследствии выставлялись на продажу через «Авито».