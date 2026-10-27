Кубанская ФССП опровергла сообщения об освобождении из изолятора замглавы ведомства
Главное управление ФССП России по Краснодарскому краю опровергло сообщения об освобождении из следственного изолятора заместителя руководителя ведомства Ольги Дубининой. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что ей и начальнику отдела профессиональной подготовки Ярославу Галингеру, задержанным в середине октября по делу о хищении имущества гостиничной сети Marton, суд изменил меру пресечения на домашний арест.
В региональном управлении ФССП заявили, что распространенная информация не соответствует действительности.
В ранее опубликованных сообщениях было указано, что уголовное дело связано с предполагаемым хищением имущества гостиничного комплекса Marton, ассоциируемого с бизнесменом Андреем Марченко и бывшим судьей Верховного суда Олегом Момотовым. По версии следствия, после ареста гостиничного комплекса сотрудники службы судебных приставов организовали вывоз техники, мебели и предметов интерьера, которые впоследствии выставлялись на продажу через «Авито».
После проведения обысков в управлении приставов Ольгу Дубинину и Ярослава Галингера, как сообщалось в СМИ, заключили под стражу.