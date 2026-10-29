«В этот раз обошлось»

Например, у арбитров до сих пор нет единых трактовок правил по многим позициям. И тут даже VAR не спасает, так как в похожих эпизодах игроков наказывают по-разному или не наказывают вообще. На фоне постоянных скандалов с этим связанных обсуждения организации по вопросам, которые мало что значат, кажутся странными, считает эксперт в области судейства Леонид Калошин: