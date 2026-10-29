«В этот раз обошлось»
Владимир Осипов — о несостоявшейся реформе футбольных правил
На онлайн-заседании Международного совета футбольных ассоциаций 28 октября должны были принять новые предписания. В частности, обсуждался лимит в 5 сек. для угловых и штрафных. Ожидалось, что изменения утвердят без особых споров. Однако поправку неожиданно отклонили.
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Заседания футбольных чиновников, которые меняют или корректируют правила игры, болельщики нередко ждут с некоторой тревогой. Что еще придет в голову людям, которые предлагали проводить три тайма по 30 мин., временные удаления и вводить мяч с аута ногами? Не говоря уже об оранжевых, белых и синих карточках.
Тем более что некоторые нововведения все равно внедряют, как это было с 5-секундным отсчетом при вбрасывании мяча из-за боковой линии и ударом от ворот. Но в этот раз обошлось.
Тот самый порог в 5 сек. решили не распространять на штрафные удары и угловые.
Решение, конечно, важное. Только вот Совет футбольных ассоциаций в последние годы все чаще имитирует работу, а не пытается решить насущные проблемы, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:
«Вы посмотрите, сколько идиотских предложений, законопроектов идет, которые абсолютно заранее пройти не могут. Люди имитируют деятельность и так далее. Я думаю, что и в ФИФА, и в УЕФА есть чиновники, которые постоянно пытаются что-то сделать. Но должен быть здоровый консерватизм».
Реальных проблем в футболе хватает.
Например, у арбитров до сих пор нет единых трактовок правил по многим позициям. И тут даже VAR не спасает, так как в похожих эпизодах игроков наказывают по-разному или не наказывают вообще. На фоне постоянных скандалов с этим связанных обсуждения организации по вопросам, которые мало что значат, кажутся странными, считает эксперт в области судейства Леонид Калошин:
«Все возмущаются, почему не назначили пенальти за руку, почему не дали красную карточку, когда игроку попали шипами в колено. Вместо того, чтобы заниматься более важными, насущными проблемами и нахождением путей их решения, стали просто что-то подумывать. Звучит дико и глупо».
И все же на последнем заседании Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) было принято одно решение, которое можно оценить как блестящее. Чиновники пришли к единому мнению: дальнейшие изменения в правилах следует свести к минимуму, поскольку футбол продолжает адаптироваться к нескольким существенным поправкам, внесенным в последние годы.
Их, кстати, больше десятка: от расширения полномочий VAR до разрешения игрокам носить на поле различные аксессуары. Наверное, совсем избавиться от тех, кто постоянно пытается улучшать футбол, не получится — все-таки свои зарплаты им нужно отрабатывать.
Но похоже, в ближайшее время горшочек под названием «Международный совет футбольных ассоциаций» будет варить значительно меньше.