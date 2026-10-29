Кобяков подтвердил планы по созданию морского логистического хаба в Африке

МТК «Север—Юг» проходит от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи, его протяженность составляет 7,2 тыс. км. У МТК три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).