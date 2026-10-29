Кобяков подтвердил планы по созданию морского логистического хаба в Африке
Советник президента Антон Кобяков подтвердил намерения России создать морской логистический хаб на восточном побережье Африки. Он рассказал, что хаб должен стать частью международного транспортного коридора (МТК) «Север—Юг».
«Есть ли какие-то подвижки в данных переговорах и какие-то результаты? Мы его реализуем. Тут не было никаких торможений, кроме той войны, которую Америка развязала в этом регионе. Поэтому мы, как только ситуация будет стабилизирована, продолжим эту работу»,— заверил господин Кобяков (цитата по ТАСС).
МТК «Север—Юг» проходит от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи, его протяженность составляет 7,2 тыс. км. У МТК три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
В Москве 28–29 октября проходит третий саммит Россия—Африка. Накануне в МИД РФ заявили, что Россия готова отправить африканским странам весь объем зерна по уже заключенным контрактам по другим маршрутам — в обход Черного моря. Президент Владимир Путин также предложил странам Африки подключиться к трансграничным платежам.