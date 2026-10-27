Матвей Сафонов вошел в топ-5 вратарей мира по голосованию за «Трофей Яшина»

В августе этого года Матвей Сафонов замкнул десятку лучших вратарей мира, составленную американским спортивным медиахолдингом ESPN. Первое место в рейтинге занял Давид Райя из «Арсенала», второе — Тибо Куртуа из «Реала», третье — Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити».