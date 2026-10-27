Матвей Сафонов вошел в топ-5 вратарей мира по голосованию за «Трофей Яшина»
Вратарь «Пари Сен-Жермен» и ученик академии ФК «Краснодар» Матвей Сафонов попал в пятерку лучших по итогам голосования за «Трофей Яшина». Об этом сообщает Telegram-канал академии ФК «Краснодар».
«Самый титулованный выпускник нашей Академии вошел в пятерку лучших по итогам голосования за "Трофей Яшина" на церемонии вручения "Золотого мяча" в Лондоне! Гордимся, Мотя!» — говорится в сообщении академии футбольного клуба.
В августе этого года Матвей Сафонов замкнул десятку лучших вратарей мира, составленную американским спортивным медиахолдингом ESPN. Первое место в рейтинге занял Давид Райя из «Арсенала», второе — Тибо Куртуа из «Реала», третье — Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити».