Экс-главе Крымского района предъявили обвинение в махинациях с землей

По версии следствия, глава района вступил в сговор со своей подчинённой — начальницей управления имущественных отношений, чтобы обеспечить эту выгоду. Инструментом стали земельные участки: в период с января 2021 по декабрь 2024 года трём знакомым фигурантов на льготных условиях, без проведения торгов и по цене существенно ниже рыночной, передали 13 участков.