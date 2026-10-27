Экс-главе Крымского района предъявили обвинение в махинациях с землей
Перед судом предстанут бывший глава администрации муниципального образования Крымский район Краснодарского края и экс-начальница управления имущественных отношений районной администрации. Первое отделение по расследованию особо важных дел краевого СУ СКР завершило расследование дела о двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и направило материал с утвержденным обвинительным заключением в суд.
По версии следствия, глава района вступил в сговор со своей подчинённой — начальницей управления имущественных отношений, чтобы обеспечить эту выгоду. Инструментом стали земельные участки: в период с января 2021 по декабрь 2024 года трём знакомым фигурантов на льготных условиях, без проведения торгов и по цене существенно ниже рыночной, передали 13 участков.
Цена такого распределения для казны — ущерб бюджету администрации района, который следствие оценивает более чем в 69 млн руб.