Подрядчика осудили за хищение 11 млн рублей при капремонте Театра Драмы в Краснодаре

Сурхаев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установил суд, в августе 2024 года он заключил договор на капитальный ремонт здания театра, хотя, по версии обвинения, заранее знал, что не сможет выполнить обязательства в полном объеме и в установленные сроки из-за долгов перед контрагентами и сложного финансового положения компании.