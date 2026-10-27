Подрядчика осудили за хищение 11 млн рублей при капремонте Театра Драмы в Краснодаре
Первомайский районный суд Краснодара приговорил генерального директора подрядной организации Надира Сурхаева к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении 11,1 млн руб., выделенных на капитальный ремонт Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького. Также ему назначен штраф в размере 150 тыс. руб. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
Сурхаев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установил суд, в августе 2024 года он заключил договор на капитальный ремонт здания театра, хотя, по версии обвинения, заранее знал, что не сможет выполнить обязательства в полном объеме и в установленные сроки из-за долгов перед контрагентами и сложного финансового положения компании.
12 сентября 2024 года на расчетный счет организации поступил аванс в размере 50% стоимости договора — 11,1 млн руб. По данным суда, полученные средства были направлены на цели, не предусмотренные проектной документацией, а фактическое проведение ремонтных работ имитировалось.
Выполненные работы признаны некачественными и требуют дополнительных существенных затрат. Суд удовлетворил гражданский иск театра и постановил взыскать с Сурхаева 11 105 887 руб. в счет возмещения имущественного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.