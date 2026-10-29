СКР признал более 130 тыс. человек потерпевшими по делам против ВСУ

Об итогах работы по расследованию преступлений на совещании отчитался первый зампред СКР Эдуард Кабурнеев. Он рассказал, что СКР возбудил 11,5 тыс. уголовных дел. По версии российского следствия, из-за агрессивных действий Украины в отношении русскоязычного населения Донбасса убиты 9,1 тыс. мирных граждан, в том числе 279 несовершеннолетних, ранены более 29 тыс. человек.