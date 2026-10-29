СКР признал более 130 тыс. человек потерпевшими по делам против ВСУ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ. Российские следователи допросили более 266 тыс. свидетелей, 132 тыс. граждан признаны потерпевшими, сообщила пресс-служба ведомства.
Об итогах работы по расследованию преступлений на совещании отчитался первый зампред СКР Эдуард Кабурнеев. Он рассказал, что СКР возбудил 11,5 тыс. уголовных дел. По версии российского следствия, из-за агрессивных действий Украины в отношении русскоязычного населения Донбасса убиты 9,1 тыс. мирных граждан, в том числе 279 несовершеннолетних, ранены более 29 тыс. человек.
Также на совещании обсудили расследование преступлений ВСУ. По данным СКР, к организации диверсий на железных и автомобильных дорогах в Брянской и Белгородской областях в 2023 году причастны лица из числа сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.
В октябре 2023 года СКР заочно предъявил представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов на территории России. В числе обвиняемых был тогдашний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (сейчас возглавляет офис президента Украины; в России внесен в перечень террористов и экстремистов).