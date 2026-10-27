Резиденты ИНТЦ «Сириус» получат 143 млн рублей на исследования и испытания
Резиденты ИНТЦ «Сириус» получат 143 млн руб. на исследования, разработку оборудования и ПО, а также на испытания решений в городской среде. Об этом сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.
В Сириусе подвели итоги конкурса для технологических компаний. Согласно результатам, гранты на 2026–2028 годы получат десять проектов, направленных на выпуск продуктов и технологий для реального сектора экономики.
Две компании, сотрудничающие с вузами, получат до 20 млн руб., семь самостоятельных стартапов — до 15 млн руб. каждый. Еще до 5 млн руб. направят на тестирование готовых решений.
По словам Дмитрия Плишкина, «Агора ИИ» вместе с Научно-технологическим университетом «Сириус» создает мультиагентную среду. «СМАРТС-ИнноКвант» разрабатывает и готовит учебные комплексы по фотонике и квантовым технологиям для практических занятий в университетах и колледжах.
НПЦ «КАВИТЕХ» занимается реактором биологической очистки стоков. «Видеофор-Юг» создает голосовой помощник городской среды. Среди проектов также лазерное оборудование, навигация без спутникового сигнала и ДНК-вакцины для птицеводства.
Кроме того, три спортивных проекта включают разработку лыж для специального слалома от «Пеппер Лаб», единую ИТ-платформу управления соревнованиями от «Спорт вокруг. АйТи» и компактный комплекс восстановления спортсменов от «РЕАТЕХ».
«Каждый участник вкладывает не менее 20% собственных средств, а производство размещается в Сириусе или Краснодарском крае. Результат оценивать будем по реальным продажам. Напомню, что в первом этапе 2025 года поддержку получили пять проектов на 85 млн рублей, теперь их число удвоилось», — заявил Дмитрий Плишкин.