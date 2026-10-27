Резиденты ИНТЦ «Сириус» получат 143 млн рублей на исследования и испытания

«Каждый участник вкладывает не менее 20% собственных средств, а производство размещается в Сириусе или Краснодарском крае. Результат оценивать будем по реальным продажам. Напомню, что в первом этапе 2025 года поддержку получили пять проектов на 85 млн рублей, теперь их число удвоилось», — заявил Дмитрий Плишкин.