С экс-главы Брюховецкого района Кубани взыскали более 1 млн рублей за ущерб бюджету
Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с бывшего главы Брюховецкого района Сергея Ганжи более 1 млн руб. в счет возмещения ущерба муниципальному бюджету. Основанием для иска стало незаконное увольнение заместителя главы района, за которое администрации пришлось выплатить компенсацию, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как установил суд, в феврале 2025 года Сергей Ганжа уволил своего заместителя, несмотря на то что тот находился на больничном. Впоследствии увольнение признали незаконным, сотрудника восстановили в должности и обязали администрацию выплатить ему 1,063 млн руб. за время вынужденного прогула и 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Выплаты произвели за счет бюджета муниципального образования.
Суд пришел к выводу, что ущерб возник вследствие незаконных действий Сергея Ганжи, который в силу занимаемой должности должен был знать порядок увольнения работников и последствия нарушения трудового законодательства.
С бывшего главы района взыскали 1 063 974,38 руб. в пользу бюджета Брюховецкого района. Кроме того, суд наложил арест на его имущество в пределах суммы взыскания и обязал выплатить госпошлину в размере 25 640 руб.
Решение вступило в законную силу.