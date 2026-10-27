С экс-главы Брюховецкого района Кубани взыскали более 1 млн рублей за ущерб бюджету

Как установил суд, в феврале 2025 года Сергей Ганжа уволил своего заместителя, несмотря на то что тот находился на больничном. Впоследствии увольнение признали незаконным, сотрудника восстановили в должности и обязали администрацию выплатить ему 1,063 млн руб. за время вынужденного прогула и 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Выплаты произвели за счет бюджета муниципального образования.