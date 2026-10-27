В Севастополе предупредили о возможном ухудшении ситуации с электроснабжением
В Севастополе утром 27 октября ввели ограничения электроснабжения по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления. Из-за аварийной ситуации за пределами региона действующий график подачи электричества «два через шесть» может не соблюдаться. Ограничения, вероятно, продлятся несколько дней. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
По словам главы города, энергетики принимают меры для стабилизации ситуации и возвращения электроснабжения к привычному режиму. При этом из-за сложной обстановки существует вероятность, что выдерживать действующий график отключений в течение дня не удастся.
Михаил Развозжаев рекомендовал жителям по возможности не пользоваться лифтами, поскольку при внезапном отключении электричества они могут остановиться. При наличии электроснабжения горожанам следует зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства.
Кроме того, жителям посоветовали сократить потребление электроэнергии и временно отказаться от использования мощных электроприборов.
О графиках подачи электричества и действующих ограничениях будут сообщать дополнительно в официальных каналах «Севастопольэнерго» и правительства города.