В Севастополе предупредили о возможном ухудшении ситуации с электроснабжением

В Севастополе утром 27 октября ввели ограничения электроснабжения по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления. Из-за аварийной ситуации за пределами региона действующий график подачи электричества «два через шесть» может не соблюдаться. Ограничения, вероятно, продлятся несколько дней. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.