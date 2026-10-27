Более 800 тысяч туристов принял Краснодар с начала года
С начала года Краснодар посетили более 800 тыс. туристов. Это на 5,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По данным мэрии, около 40% гостей ограничились однодневными поездками, еще 20% приехали на два дня. Рост туристического потока во многом связан с возобновлением работы аэропорта города осенью 2025 года.
Отмечается, что в этом году в Краснодаре появился ряд новых экскурсионных маршрутов — «Речные легенды», «Народы в истории Краснодара», «Купцы, меценаты и слоны», «Три эпохи Краснодара», «Криминальный Екатеринодар», «Золотой век купеческой Красной» и «Прогулка по парку облаков».
Администрация города отмечает, что развитие туристической сферы и культурной жизни напрямую влияет на узнаваемость Краснодара. 23 декабря пройдет финал конкурса «Культурная столица 2028 года», в котором участвует краевой центр. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» до 30 ноября.