Бывший тренер ЦСКА Фабио Челестини возглавил английский «Бернли»

Срок соглашения с 50-летним специалистом не сообщается. В должности главного тренера «Бернли» он сменил Ники Хайена. Предыдущим местом работы Фабио Челестини был московский ЦСКА. Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России в 2025 году.