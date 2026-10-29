Бывший тренер ЦСКА Фабио Челестини возглавил английский «Бернли»
Швейцарец Фабио Челестини занял пост главного тренера футбольного клуба «Бернли», выступающего в Championship — втором по силе дивизионе Англии. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Срок соглашения с 50-летним специалистом не сообщается. В должности главного тренера «Бернли» он сменил Ники Хайена. Предыдущим местом работы Фабио Челестини был московский ЦСКА. Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России в 2025 году.
Ранее тренер руководил швейцарским «Базелем», который он приводил к победе в чемпионате страны. Также Фабио Челестини возглавлял «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну».
После 12 туров «Бернли» с восемью очками занимает 22-е место в турнирной таблице Championship. В следующем матче команда на своем поле примет «Портсмут».