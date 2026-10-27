На Южном берегу Крыма продолжают ликвидировать последствия подтопления

В поселке Кореиз используют водооткачивающую технику и тепловые пушки для просушки частных домов и придомовых территорий. Спасатели также помогают жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Алупке и районе Мисхора продолжаются водоотводные работы на отдельных участках. В районе Кореизского шоссе возводят временные дамбы и перенаправляют воду из заповедной горно-лесной зоны.