На Южном берегу Крыма продолжают ликвидировать последствия подтопления
На Южном берегу Крыма продолжают ликвидировать последствия подтопления населенных пунктов муниципального образования Ялта. К работам привлечены 245 человек и 47 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В поселке Кореиз используют водооткачивающую технику и тепловые пушки для просушки частных домов и придомовых территорий. Спасатели также помогают жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Алупке и районе Мисхора продолжаются водоотводные работы на отдельных участках. В районе Кореизского шоссе возводят временные дамбы и перенаправляют воду из заповедной горно-лесной зоны.
Работы ведутся и в подземном переходе в Ялте, соединяющем улицу Московскую с площадью Советской. Накануне он был полностью затоплен. Специалисты откачивают воду, расчищают территорию и оценивают дополнительные меры для ускорения водоотведения и предотвращения повторных подтоплений.
На данный момент от воды освободили 29 объектов, еще восемь остаются подтопленными. Комиссии приступили к первым обходам для оценки ущерба. Представители территориальных органов администрации разъясняют жителям порядок получения материальной помощи.
В рамках ликвидации последствий подтопления сооружено 50 временных дамб общей протяженностью 3,777 км. Для их возведения использовали 8 191 мешок. Также вывезено 1 938 куб. м грунта и расчищено 520 м русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка (Быстрая).