Губернатор Кубани сообщил о формировании мобильных огневых групп
Краснодарский край формирует мобильные огневые группы для защиты критически важной инфраструктуры от беспилотников и других угроз. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, власти региона также закупают средства противодействия беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам. Глава края поблагодарил военнослужащих войск противовоздушной и противоракетной обороны, Черноморского флота и бойцов, участвующих в специальной военной операции, за обеспечение безопасности.
Набор в мобильные огневые группы ведут военные комиссариаты Кубани. Их участники будут служить на территории региона и обеспечивать защиту предприятий и объектов критической инфраструктуры. В зоне специальной военной операции они задействованы не будут.
Служба предусмотрена в составе боевого армейского резерва и позволяет сохранить основное место работы. На время специальных сборов участникам полагается ежемесячная выплата из краевого бюджета.