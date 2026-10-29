В Кремле надеются, что жители Алешек сегодня-завтра получат гумпомощь

По поводу влияния миссии в Алешках на трехсторонние переговоры в Абу-Даби Дмитрий Песков отметил, что подобные инициативы важны. «По крайней мере, это какая-то координация действий, исходя из высших гуманитарных соображений. И, конечно, здесь очень ценны именно вот эти миротворческие гуманитарные усилия американской стороны»,— пояснил пресс-секретарь.