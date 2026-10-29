В Кремле надеются, что жители Алешек сегодня-завтра получат гумпомощь
Российская сторона рассчитывает, что жители Алешек в Херсонской области сегодня-завтра получат гуманитарную помощь, а желающие смогут уехать из города. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что уже вылетел борт из Москвы (для эвакуации жителей Алешек.—"Ъ"). Там будет достаточно сложная схема, как они будут добираться»,— рассказал «Известиям» господин Песков.
Представитель президента добавил, что сейчас в районе населенного пункта ведется разминирование, чтобы «беспрепятственно и безопасно» доставить туда гуманитарную помощь.
По поводу влияния миссии в Алешках на трехсторонние переговоры в Абу-Даби Дмитрий Песков отметил, что подобные инициативы важны. «По крайней мере, это какая-то координация действий, исходя из высших гуманитарных соображений. И, конечно, здесь очень ценны именно вот эти миротворческие гуманитарные усилия американской стороны»,— пояснил пресс-секретарь.
Режим тишины начался в Алешках в 4:00 мск 27 октября и будет действовать до конца дня 1 ноября. Прекращение огня необходимо для эвакуации оставшихся в городе жителей и доставки гумпомощи тем, кто не хочет уезжать. Договоренностям о перемирии содействовала жена президента США Мелания Трамп.