В Кремле не ожидали негативной реакции ЕС на разговор Путина, Стубба и Стере
Российская сторона не ожидала негативной реакции Европы на телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«С нашей стороны мы таких вещей не ожидали, конечно, потому что мы считали, что этот разговор был согласован, по крайней мере, с ведущей европейской тройкой»,— сказал господин Ушаков в комментарии «Звезде».
Представитель президента добавил, что если Александр Стубб и Йонас Гар Стере вновь решат созвониться с Владимиром Путиным, то «он всегда возьмет трубку».
27 октября господа Стубб и Стере по личной инициативе связались с российским президентом. В Кремле сообщали, что стороны обсудили планируемые трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине и вопросы безопасности в Европе. По словам премьера Дании Метте Фредериксен, финский и норвежский политики не согласовали этот разговор с другими европейскими странами.