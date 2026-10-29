В Кремле не ожидали негативной реакции ЕС на разговор Путина, Стубба и Стере

27 октября господа Стубб и Стере по личной инициативе связались с российским президентом. В Кремле сообщали, что стороны обсудили планируемые трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине и вопросы безопасности в Европе. По словам премьера Дании Метте Фредериксен, финский и норвежский политики не согласовали этот разговор с другими европейскими странами.