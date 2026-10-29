C14: Нетаньяху предложили уйти из политики в обмен на помилование
Президент Израиля Ицхак Герцог предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сделку, по которой тот сможет оставаться во главе правительства еще два года, после чего должен будет полностью уйти из политики. В обмен на это ему обещано помилование по коррупционным делам, сообщил местный телеканал C14.
По данным телеканала, инициатива может стать основой для формирования нового правительства при сохранении текущего расклада мандатов. При ротации Биньямин Нетаньяху намерен занять пост главы правительства первым. Это позволило бы ему еще два года поддерживать контакт с президентом США Дональдом Трампом, отмечает C14.
По предварительным результатам выборов, прошедших 27 октября, блок Биньямина Нетаньяху получает 53 места в парламенте, тогда как его оппонент, оппозиционная коалиция «Лагерь перемен», — 48 мест. Как пишет «Маарив», возможный сценарий формирования правительства может рассматриваться президентом как выход из политического тупика, поскольку ни правящий блок, ни оппозиция не набирают большинства в 61 мандат для единоличного формирования кабинета.
В канцелярии президента эту информацию назвали «полным фейком» и заявили, что не занимаются спекуляциями по поводу формирования правительства.
Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра с декабря 2022 года, ранее он возглавлял правительство Израиля в 1996–1999 и 2009–2021 годах. С 2019 года против него ведется несколько уголовных расследований. Премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и коррупции. Речь идет о получении дорогих подарков от влиятельных бизнесменов — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — в обмен на продвижение их интересов. Свою вину он не признает. В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп первым предложил идею о помиловании израильского премьер-министра.