C14: Нетаньяху предложили уйти из политики в обмен на помилование

Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра с декабря 2022 года, ранее он возглавлял правительство Израиля в 1996–1999 и 2009–2021 годах. С 2019 года против него ведется несколько уголовных расследований. Премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и коррупции. Речь идет о получении дорогих подарков от влиятельных бизнесменов — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — в обмен на продвижение их интересов. Свою вину он не признает. В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп первым предложил идею о помиловании израильского премьер-министра.