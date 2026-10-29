Вечный круиз пришвартовали
Почему бессрочная кругосветка закончилась в Камбодже
Бесконечный круиз подошел к концу. Лайнер Villa Vie Odyssey, который в 2024 году отправился в бессрочное кругосветное плавание, экстренно остановили в Камбодже. Пассажиров уже высадили на берег.
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Проект бессрочного круиза запустили в 2024 году. Тогда, в октябре, лайнер принял первых пассажиров и отправился в бесконечное путешествие. Кругосветный маршрут был рассчитан на три с половиной года, а затем начинался бы заново, по крайней мере до выхода судна из эксплуатации. Путешественники Ланетт и Йохан рассказывали о странствиях в блоге:
«Самое удивительное в этом путешествии то, что изначально мы решились на него, чтобы просто посмотреть мир, все остальное нас не волновало, мы были готовы жить даже в подсобке, лишь бы объехать весь свет. А по итогу мы влюбились в людей, которые здесь собрались. Нам никогда не было одиноко.
Мы хотели изучить каждый порт, были длительные переезды. Восемь дней мы пересекали Атлантический океан. Думали, что в эти периоды будет скучно, но на деле это было время прекрасного отдыха.
Это были самые быстрые два года в моей жизни, и они изменили нас. Не думаю, что смогу теперь жить на суше».
И все же сойти на берег пришлось, причем еще до того, как лайнер завершил первый круг.
Путешествие прервали из-за колоссальных убытков организаторов: на фоне войны с Ираном цены на топливо выросли в несколько раз, а сэкономить не удалось ни на длительных стоянках, ни на снижении скорости.
Камбоджа стала финальной точкой кругосветного плавания, причем не самой приятной, рассказал в блоге пассажир круиза Пол:
«И капитан, и менеджер круиза сказали нам, что мы должны покинуть лайнер. Причем на это нам дали всего несколько часов. А что будет дальше, неизвестно. Весь день звучали объявления о трансфере, ведь конкретно из этого порта мы не могли выбраться самостоятельно. Сюда нельзя даже было вызвать такси. Многие расстроены тем, что путешествие пришлось завершить так внезапно и именно здесь, в Камбодже».
По данным Bloomberg, на момент экстренной остановки лайнера на борту находилось около 200 пассажиров. Организаторы круиза обещают покрыть расходы на временное проживание и транспорт, но компенсировать затраты на вылет из Камбоджи не готовы.
Впрочем, некоторым пассажирам ехать и некуда. Самая бюджетная каюта в год обходилась примерно в 10 млн руб., а стоимость пожизненной резиденции на борту начиналась почти от 30 млн руб. Ради такого путешествия некоторые продавали все свое имущество. Так поступил и Рэнди Кассингем:
«Камбоджа 65-я страна, которую мы посетили за последние 25 месяцев, что мы находимся на борту. Мы хотели переселиться на лайнер навсегда. Путешествие должно было продлиться 15 лет, и судно было в хорошем состоянии, чтобы продолжить плавание. Мы собирались оставаться на нем, пока не передумаем или не умрем. Я не представляю, у кого будет достаточно денег, чтобы погасить все просроченные счета на миллионы долларов. Думаю, путешествие окончено. Мы жили в Колорадо, построили там дом мечты, в итоге продали его и машины, и почти все имущество, чтобы переехать на этот лайнер. Сейчас нам даже некуда вернуться».
Как пишут СМИ, часть путешественников уже покинула Камбоджу. Другие пока остаются в надежде, что трудности временные. К тому же продажи на официальном сайте круиза по-прежнему открыты, а организаторы заявляют, что в ближайшие два месяца рассчитывают найти деньги для возобновления бесконечной кругосветки. Правда, успеха в поисках никто не гарантирует.