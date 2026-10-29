Вечный круиз пришвартовали

«Камбоджа 65-я страна, которую мы посетили за последние 25 месяцев, что мы находимся на борту. Мы хотели переселиться на лайнер навсегда. Путешествие должно было продлиться 15 лет, и судно было в хорошем состоянии, чтобы продолжить плавание. Мы собирались оставаться на нем, пока не передумаем или не умрем. Я не представляю, у кого будет достаточно денег, чтобы погасить все просроченные счета на миллионы долларов. Думаю, путешествие окончено. Мы жили в Колорадо, построили там дом мечты, в итоге продали его и машины, и почти все имущество, чтобы переехать на этот лайнер. Сейчас нам даже некуда вернуться».