Главные новости за неделю 19–25 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Сильные дожди вызвали паводки на Южном берегу Крыма: вода вышла из русел рек, затопила жилые дома и повредила подпорные стены. Наиболее сложная обстановка сложилась в Кореизе и Алупке, где спасатели круглосуточно отводят потоки воды от жилых кварталов и укрепляют берега. Для ликвидации последствий стихии группировку увеличили до 300 человек и более 50 единиц техники.
Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения в отношении Андрея Коробки, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Изучив материалы дела и доводы жалобы, апелляция пришла к выводу об отсутствии достаточных оснований для содержания обвиняемого под стражей.
Ленинский районный суд Краснодара назначил на 29 октября рассмотрение гражданского дела об обращении в доход государства имущества первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася и аффилированных с ним лиц. Иск в рамках антикоррупционного разбирательства подала Генеральная прокуратура России.
С 1 октября розничные цены на природный газ для населения Краснодарского края вырастут примерно на 10%. В отдельных территориях одновременно изменятся цены на сжиженный газ — максимальный рост по отдельным видам поставки составит 14,4%.
С 6 июля по 19 октября 2026 года килограмм гречневой крупы-ядрицы в Краснодарском крае подорожал с 90,16 до 104,18 руб. — на 15,5%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата. Рис шлифованный подешевел с 121,27 до 117,79 руб.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному подразделению ведомства проверить жалобу собственников коттеджей в поселке Ольгинка Туапсинского округа на решения о сносе их недвижимости.
В Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года ввели в эксплуатацию 3,1 млн кв. м жилья. По объему ввода регион занял третье место в России, несмотря на снижение показателя на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Имущественный комплекс одного из старейших проектных институтов Крыма выставлен на открытые торги. Конкурсный управляющий Сергей Ващишен объявил о проведении аукциона по продаже активов ООО «Институт “Шельф”» с начальной ценой в 692 млн руб.
Ростовавтомост заключил госконтракт на 8,94 млрд руб. на строительство транспортной развязки на трассе А-146 Краснодар—Верхнебаканский в Адыгее. Развязка появится на участке 19-го км трассы между поселками Энем и Яблоновский. На указанном отрезке дорога пройдет по эстакаде.
РЖД выставили на продажу комплекс грузового двора на станции «Краснодар-2» в центральной части Краснодара. Начальная цена лота составляет 707 млн руб. В состав имущества входят более 15 объектов недвижимости, в том числе семь зданий общей площадью свыше 11 тыс. кв. м. Они расположены на земельном участке площадью более 5,1 га в районе улицы Путевой.