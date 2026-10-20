Здание «Института «Шельф» в Крыму выставили на торги за 692 млн рублей
Имущественный комплекс одного из старейших проектных институтов Крыма выставлен на открытые торги. Конкурсный управляющий Сергей Ващишен объявил о проведении аукциона по продаже активов ООО «Институт «Шельф» с начальной ценой в 692 млн руб.
Предметом торгов является лот, включающий в себя: нежилые помещения на семи этажах (этажи 1–7) общей площадью 9 321,6 кв. м. Объект расположен по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 45. Также право аренды земельного участка площадью 11 345 кв. м по тому же адресу.
В состав лота включено движимое имущество, необходимое для эксплуатации здания. В перечень входят линии резервного электропитания, автономная система отопления пристройки, центральные локально-вычислительные сети (ЛВС) по этажам, серверное оборудование, системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа (включая турникеты «Классик-Элегант-CS»), учета тепловой и электрической энергии, а также шлагбаум Nice Wide.
Торги проводятся в электронной форме на площадке «Центр дистанционных торгов» (ЭТП). Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене. Шаг аукциона: 34,60 млн рублей. Задаток: 10% от начальной цены (69,20 млн рублей).
Период приема заявок на участие в торгах установлен с 10:00 26 октября 2026 года до 18:00 1 декабря 2026 года. Проведение аукциона назначено на 03 декабря 2026 года в 15:00 по московскому времени.
Согласно сообщению конкурсного управляющего, в отношении недвижимого имущества установлено временное обременение. В пользу продавца зарезервировано 600 кв. м площади сроком на 6 месяцев для хранения архивов и имущества бывшего владельца.
Также сообщается, что размер земельного участка подлежит корректировке в связи с тем, что часть объектов недвижимости, ранее входивших в комплекс, была продана ранее, и под ними уже выделены отдельные земельные участки. Это может потребовать от будущего победителя торгов проведения кадастровых работ по межеванию оставшейся территории.
В случае признания торгов состоявшимися, победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней с момента получения предложения от управляющего. Оплата стоимости имущества (за вычетом задатка) должна быть произведена в течение 30 дней с даты заключения договора по реквизитам должника. В случае уклонения победителя от подписания договора или оплаты, задаток не возвращается, а право на приобретение имущества переходит к участнику, предложившему вторую по величине цену.