Здание «Института «Шельф» в Крыму выставили на торги за 692 млн рублей

В случае признания торгов состоявшимися, победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней с момента получения предложения от управляющего. Оплата стоимости имущества (за вычетом задатка) должна быть произведена в течение 30 дней с даты заключения договора по реквизитам должника. В случае уклонения победителя от подписания договора или оплаты, задаток не возвращается, а право на приобретение имущества переходит к участнику, предложившему вторую по величине цену.