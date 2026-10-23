Гречка на Кубани подорожала на 15,5% с июля

В Краснодаре гречка подорожала с 80,86 до 93,36 руб. (+15,5%). Рис шлифованный подешевел с 112,77 до 108,78 руб. (-3,5%), пшено — с 57,56 до 60,98 руб. (+5,9%), вермишель — с 117,11 до 131,17 руб. (+12%), макароны высшего сорта — с 118,32 до 121,19 руб. (+2,4%). Хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной подорожал с 122,28 до 126,81 руб. (+3,7%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — с 128,12 до 130,26 руб. (+1,7%). Пшеничная мука подешевела с 57,10 до 56,08 руб. (-1,8%).