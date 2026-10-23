Гречка на Кубани подорожала на 15,5% с июля
С 6 июля по 19 октября 2026 года килограмм гречневой крупы-ядрицы в Краснодарском крае подорожал с 90,16 до 104,18 руб. — на 15,5%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Рис шлифованный подешевел с 121,27 до 117,79 руб. (-2,9%), пшено — с 59,81 до 63,24 руб. (+5,7%), вермишель — с 123,83 до 132,70 руб. (+7,2%), макароны из пшеничной муки высшего сорта — с 125,12 до 129,30 руб. (+3,3%). Хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной подорожал с 130,53 до 132,98 руб. (+1,9%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — с 126,76 до 127,48 руб. (+0,6%). Пшеничная мука выросла в цене с 58,49 до 58,66 руб. (+0,3%).
В Краснодаре гречка подорожала с 80,86 до 93,36 руб. (+15,5%). Рис шлифованный подешевел с 112,77 до 108,78 руб. (-3,5%), пшено — с 57,56 до 60,98 руб. (+5,9%), вермишель — с 117,11 до 131,17 руб. (+12%), макароны высшего сорта — с 118,32 до 121,19 руб. (+2,4%). Хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной подорожал с 122,28 до 126,81 руб. (+3,7%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — с 128,12 до 130,26 руб. (+1,7%). Пшеничная мука подешевела с 57,10 до 56,08 руб. (-1,8%).