В Иордании задержали трех подозреваемых в нападении на церковь
В Иордании задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении теракта в православной церкви Святого Георгия в провинции Эль-Карак. Об этом сообщил представитель королевства Мохаммед Аль-Момани в соцсети Х. Все они были гражданами Иордании.
Согласно заявлению, подозреваемые скрывались в заброшенном доме в деревне Аль-Джадида, расположенной примерно в шести минутах езды от места трагедии. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли стрельбу по правоохранительным органам. Начавшая перестрелка длилась около трех часов, рассказал иорданский чиновник в интервью «Аль-Джазира». Никто из сотрудников не пострадал. Нападавшие же получили серьезные ранения, уточнил источник издания. Один из них находится в состоянии клинической смерти.
Нападение на церковь произошло 23 октября в деревне Хамуд на юге Иордании. Во время похоронной церемонии, на которой присутствовали около 200 человек, в церковь ворвались трое мужчин и начали стрельбу. Как сообщалтелеканал «Аль-Мамлака» со ссылкой на очевидцев, стрельба продолжалась не менее пяти минут, после чего нападавшие сели в машину и скрылись. Инцидент квалифицирован как теракт, однако пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность. При стрельбе погибли девять человек, около 40 получили ранения. В стране был объявлен трехдневный траур. Похороны погибших состоялись 25 октября в той же церкви Святого Георгия. По данным агентства Anadolu Ajansi, на месте собрались тысячи иорданцев, среди которых были как христиане, так и мусульмане.