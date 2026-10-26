После атаки БПЛА под Воронежем обесточен участок железнодорожной сети
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области отсутствует напряжение в контактной сети на участке Тресвятская—Сомово—Отрожка—Воронеж. Движение поездов на месте ЧП приостановлено, сообщила РЖД.
На станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11, который следовал из Анапы в Москву. Пострадали пять пассажиров. РЖД ожидает задержки пассажирских поездов южного направления, а также пригородных поездов.
При ночной атаке БПЛА в Воронежской области погибли два человека, 17 пострадали. По словам губернатора Александра Гусева, значительная часть раненых находилась в поезде, на который упали обломки БПЛА. В центре Воронежа загорелся деловой центр. В общей сложности над регионом было сбито 113 беспилотников.