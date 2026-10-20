Суд Краснодара 29 октября рассмотрит иск об изъятии имущества первого вице-губернатора Кубани

Ленинский районный суд Краснодара назначил на 29 октября рассмотрение гражданского дела об обращении в доход государства имущества первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася и аффилированных с ним лиц. Иск в рамках антикоррупционного разбирательства подала Генеральная прокуратура России. Об этом свидетельствуют данные базы судебного делопроизводства.