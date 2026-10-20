Суд Краснодара 29 октября рассмотрит иск об изъятии имущества первого вице-губернатора Кубани
Ленинский районный суд Краснодара назначил на 29 октября рассмотрение гражданского дела об обращении в доход государства имущества первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася и аффилированных с ним лиц. Иск в рамках антикоррупционного разбирательства подала Генеральная прокуратура России. Об этом свидетельствуют данные базы судебного делопроизводства.
Согласно материалам суда, вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству на 29 октября.
Ранее Ленинский районный суд Краснодара принял к производству антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася и связанным с ним лицам.
Помимо самого чиновника, ответчиками по гражданскому делу проходят еще 13 человек. Таким образом, общее число ответчиков составляет 14 человек.
Рыночная стоимость имущества, фигурирующего в иске, оценивается более чем в 970 млн руб. По предварительным данным, изложенным в материалах дела, Галась оформлял активы на членов семьи и аффилированных лиц.
Судебное разбирательство касается требований об обращении спорного имущества в доход Российской Федерации. Первое заседание по существу назначено на 29 октября.