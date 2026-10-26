В порту Германии круизный лайнер столкнулся с контейнеровозами

ЧП случилось вечером 25 октября. На борту лайнера Mein Schiff 3 были 2,4 тыс. пассажиров и 922 члена экипажа. По данным издания, «пассажиры находятся в состоянии шока». Директор круиза заявил, что «ничего серьезного не случилось». Из-за столкновения в одном из контейнеровозов образовалась трещина длиной около 10 м.