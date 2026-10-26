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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Финансы

Brent опустилась ниже $110 за баррель после резкого роста неделю назад

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent по состоянию на 8:58 мск торговался на уровне $109,5 за баррель (-1,97%). К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре дешевел на 2,33% — до $100,86 за баррель.
На прошлой неделе Brent превышала $117 за баррель впервые за полгода. Росту мировых цен на нефть способствовала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в том числе удары хуситов по объектам энергетики в Саудовской Аравии.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции