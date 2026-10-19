Кубань вошла в тройку регионов России по объему ввода жилья
В Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года ввели в эксплуатацию 3,1 млн кв. м жилья. По объему ввода регион занял третье место в России, несмотря на снижение показателя на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наиболее значительное падение среди регионов-лидеров. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).
Первое место по объему ввода жилья заняла Московская область, где за девять месяцев 2026 года ввели 9,7 млн кв. м. При этом показатель снизился на 29,5% относительно января—сентября прошлого года.
В десятку регионов России с наибольшим объемом ввода жилья также вошли Москва, Татарстан, Ленинградская, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, Башкортостан и Ставропольский край.
Наиболее положительную динамику среди десяти регионов-лидеров продемонстрировала Свердловская область. По данным Росстата, за девять месяцев 2026 года объем ввода жилья там увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что по итогам января—августа 2026 года объем ввода жилья на юге России сократился на 2,6% в годовом выражении. В частности, уменьшился объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
По оценкам экспертов, предложение жилья на юге России превышает спрос. Одним из факторов, влияющих на ситуацию, является увеличение площади строящихся домов, ввод которых в эксплуатацию запланирован на ближайшие несколько лет.