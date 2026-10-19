Кубань вошла в тройку регионов России по объему ввода жилья

В Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года ввели в эксплуатацию 3,1 млн кв. м жилья. По объему ввода регион занял третье место в России, несмотря на снижение показателя на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наиболее значительное падение среди регионов-лидеров. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).