Крым пошел по течению

В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет. Часть жителей эвакуировали, другие отказались покидать свои дома. Там, где спасателям удалось убедить людей перейти в пункт временного размещения, они согласились на эвакуацию. В остальных случаях жители написали отказ, а сотрудники МЧС остались рядом с домовладениями, продолжили мониторинг обстановки и готовы при необходимости прийти на помощь.