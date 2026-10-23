Крым пошел по течению
В Большой Ялте спасатели отводят горные реки от жилых домов
Сильные дожди вызвали паводки на Южном берегу Крыма: вода вышла из русел рек, затопила жилые дома и повредила подпорные стены. Наиболее сложная обстановка сложилась в Кореизе и Алупке, где спасатели круглосуточно отводят потоки воды от жилых кварталов и укрепляют берега. Для ликвидации последствий стихии группировку увеличили до 300 человек и более 50 единиц техники. Как жители переживают паводок, какие объекты оказались под угрозой и что делают экстренные службы, чтобы остановить воду, — в материале «Ъ-Кубань».
Штормовое предупреждение в Крыму объявили в середине октября. С 17 по 19 октября на полуострове прогнозировали сильные дожди, местами очень сильные, грозы и порывы ветра до 25 м/с. На реках ожидался подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в бассейнах селевых рек сохранялась угроза схода селей небольших объемов.
Жителей предупредили об опасности выхода на набережные и берегоукрепительные сооружения, пребывания возле русел рек, в том числе пересохших, и походов в горно-лесную местность. В Главном управлении МЧС России по Республике Крым развернули оперативный штаб, аэромобильную группировку привели в готовность. В районах, подверженных подтоплениям, организовали дежурство оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.
Однако осадки продолжились, а наиболее сложная ситуация стала складываться на Южном берегу Крыма. По данным Крымского гидрометцентра, к 19 октября на горе Ай-Петри выпало 245 мм осадков, в муниципальном образовании Ялта — 89 мм. Максимальные порывы ветра в Феодосии и Алуште достигали 24 м/с. В пяти муниципальных образованиях и Бахчисарайском районе зарегистрировали 12 происшествий, связанных с падением деревьев и столбов освещения, а также нарушением электроснабжения.
Первым населенным пунктом, где потребовалось вмешательство спасателей из-за потока воды с гор, стал Кореиз. Утром 19 октября на улице Родниковой подтопило подвал частного домовладения. Тогда эвакуация не требовалась, угрозы жизни людей не было. Однако ситуация продолжила осложняться.
Вода вышла из русла реки Узень-Чешме и направилась в сторону жилых домов. Под удар попали улицы Родниковая и Токмаковых, а также Севастопольское и Южнобережное шоссе. Потоки подмывали грунт, повреждали подпорные стены и создавали угрозу фундаментам зданий.
Спасатели совместно с администрацией Ялты начали перенаправлять русло реки, расчищать территории от камней и крупного мусора, укреплять участки мешками с песком. Для защиты домов возводили временные дамбы. На местах работали пожарно-спасательные подразделения и инженерная техника.
По мере развития ситуации потребовалась эвакуация жителей. Для временного размещения людей открыли пункт в гостинице «Авангард». К 21 октября из опасных районов эвакуировали десять человек, в том числе одного ребенка. Трое находились в пункте временного размещения.
Работы осложнялись дождем и сильным ветром. Спасатели вручную и с помощью тракторов и погрузчиков собирали и вывозили грунт, расчищали улицы и русла рек, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воды.
За период действия штормового предупреждения количество осадков на горе Ай-Петри достигло 509 мм — исторического максимума. В Ялте и окрестностях продолжались подтопления, а оперативная обстановка оставалась сложной.
Помимо Кореиза, аварийно-восстановительные работы развернули в самой Ялте. На территории троллейбусного парка на Южнобережном шоссе обильные осадки привели к разрушению подпорной стены. Спасатели и инженерная техника администрации оценивали состояние конструкций, расчищали территорию от камней и наносного грунта.
Одновременно укрепляли берега рек Гува и Дерекойка. Для защиты территорий использовали мешки с песком и бетонные плиты, формировали защитные насыпи, расчищали русла. На одном из этапов работ было использовано около 2 тыс. мешков с песком, вывезено 130 куб. м грунта и расчищено 50 м русла реки.
К 21 октября нарастающим итогом спасатели возвели восемь временных дамб общей протяженностью 1,2 км, использовали 2,7 тыс. мешков с песком и вывезли 895 куб. м грунта. Работы продолжались круглосуточно. На территории Большой Ялты создали несколько участков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий.
В результате непогоды в Ялте и окрестностях оказались подтоплены 21 частное домовладение, два многоквартирных дома, троллейбусный парк, музей и крокодиляриум. Кроме того, были разрушены три подпорные стены. Позднее МЧС сообщило, что музей и крокодиляриум полностью освободились от воды. В самом крокодиляриуме воду откачивал собственник, угрозы для животных не было.
В Судаке ливни также привели к подтоплениям. В селе Веселом вода зашла на территорию участков и в подвал частного дома на улице Ленина. В городе Судаке подтопило территорию домовладения и улицу Алуштинскую.
Из-за подъема уровня грунтовых вод вода попала в цокольный этаж здания «Крымгазсети» на Коммунальной улице и подвальные помещения двух частных домов на улицах Алуштинской и Сурожской. На двух объектах откачку завершили к 10:00 20 октября, на третьем работы продолжались. Эвакуация не проводилась, пострадавших не было.
На фоне сводок о подтопленных улицах и поврежденной инфраструктуре МЧС рассказало о жителях, которым спасатели помогли защитить дома от воды. В Кореизе участок местной жительницы Татьяны на улице Севастопольской оказался на пути горной реки. Домовладение расположено в низменности, через которую проходит поток. Сам дом не пострадал, но вода снесла все хозяйственные постройки. Спасатели регулировали русло, следили за изменением обстановки и оставались рядом с домовладением, защищая его от воды:
«Они провели такой опасный для жизни труд, не оставили меня в беде, спасли дом. Вам, ребята, всем низкий поклон!»,— поблагодарила Татьяна.
Еще одно домовладение оказалось под угрозой в Алупке. Затопило двор местной жительницы Ирины, а дом оказался на пути горной реки. Чтобы защитить его от потока, спасатели построили дамбу.
«Оперативно и внимательно. Спасатели делают все, что могут, огромная им благодарность»,— отметила Ирина.
К 22 октября группировку сил и средств для ликвидации последствий стихии увеличили до 300 человек и более 50 единиц техники. Межведомственный штаб продолжил координировать действия спасателей и администрации Ялты. Аварийно-спасательные работы в Большой Ялте продолжались круглосуточно.
Новая сложная ситуация возникла в Алупке, где река Хара-Баир вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе. Вода затопила часть улиц, начала поступать в дома и на придомовые территории.
Спасатели экстренно построили временную дамбу, которая позволила отвести мощный поток от западных ворот Воронцовского дворца.
Сотрудники МЧС России, спасатели «Крым-Спас» и представители администрации продолжили укреплять береговые линии мешками с песком, расчищать русло Хара-Баира от камней и крупного мусора, прочищать ливневые канализации для ускорения водоотведения. На подтопленных участках сначала регулируют течение воды с помощью мешков и барьеров. К активной откачке приступят после снижения уровня.
Жителям четырех частных домов в Алупке предложили эвакуироваться на время проведения аварийно-восстановительных работ. Для обеспечения безопасности и работы техники Госавтоинспекция перекрыла участок Севастопольского шоссе в районе города.
Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым, полностью исключить угрозу подтопления пока нельзя.
«Конечно, угроза подтопления есть, но мы делаем все возможное для того, чтобы ее не было»,— рассказали изданию в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет. Часть жителей эвакуировали, другие отказались покидать свои дома. Там, где спасателям удалось убедить людей перейти в пункт временного размещения, они согласились на эвакуацию. В остальных случаях жители написали отказ, а сотрудники МЧС остались рядом с домовладениями, продолжили мониторинг обстановки и готовы при необходимости прийти на помощь.