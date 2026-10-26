Деловой центр загорелся при атаке БПЛА в центре Воронежа
При ночной атаке БПЛА в Воронеже произошел пожар на нескольких промышленных объектах. В центральной части города загорелся деловой центр. Также возгорания зафиксированы в многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам главы региона, при ударе погибли два человека. Еще 17 пострадали. Больше всего людей ранены при падении обломков БПЛА на поезд в левобережном пригороде Воронежа, рассказал господин Гусев.
Только над Воронежем сбиты 70 беспилотников. «Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города»,— заявил губернатор.