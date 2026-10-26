Роспотребнадзор проверит качество воздуха после возгорания цистерн на Урале
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе ближайшей жилой застройки из-за пожара после схода вагонов в Свердловской области. Ведомство проведет на месте лабораторные исследования.
В Роспотребнадзоре уточнили, что специалисты оценят качество воздуха «по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания». Местным жителям советуют избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов (одышки, кашля, бессонницы) нужно обратиться к врачу.
В Свердловской области ночью сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, начался пожар. Возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Были повреждены соседние пути. Причины ЧП пока не установлены.