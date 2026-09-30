Природный газ для жителей Кубани с 1 октября подорожает на 10%

С 1 октября розничные цены на природный газ для населения Краснодарского края вырастут примерно на 10%. В отдельных территориях одновременно изменятся цены на сжиженный газ — максимальный рост по отдельным видам поставки составит 14,4%. Об этом говорится в приказах департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 30 сентября 2026 года, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Основная цена на природный газ для населения, действующая на большей части Кубани и на федеральной территории «Сириус», с 1 октября увеличится с 9,32 до 10,25 руб. за кубометр. Таким образом, рост составит 0,93 руб., или 10%. Для Краснодара цена вырастет с 8 до 8,79 руб. за кубометр (+9,9%), для Славянского района — с 8,64 до 9,49 руб. (+9,8%), для Усть-Лабинского района — с 8,60 до 9,45 руб. (+9,9%).

Для жителей, использующих газ для отопления, те же значения применяются в пересчете на тысячу кубометров: 10,25 тыс. руб., 8,79 тыс. руб., 9,49 тыс. руб. и 9,45 тыс. руб. соответственно.

Новые цены установлены приказом №43/2026-203 сроком с 1 октября 2026 года. Им же определены следующие уровни с 1 июля 2027 года: 10,49 руб. за кубометр на основной территории края и «Сириуса», 8,89 руб. в Краснодаре, 9,68 руб. в Славянском районе и 9,64 руб. в Усть-Лабинском районе.

Отдельный приказ №45/2026-203 касается сжиженного газа для бытовых нужд. Наиболее заметные изменения с 1 октября предусмотрены для Туапсинского округа, Сочи и «Сириуса». В Туапсинском округе цена газа из групповых резервуарных установок увеличится с 45,07 до 51,56 руб. за кг, или на 14,4%. Стоимость газа в баллонах без доставки вырастет с 50,50 до 50,87 руб. за кг.

В Сочи и «Сириусе» цена газа в баллонах без доставки вырастет с 44,23 до 49,23 руб. за кг (+11,3%), с доставкой — с 61 до 67,98 руб. (+11,4%). Газ из групповых резервуарных установок подорожает с 54,08 до 61,86 руб. за кг, а в резервуарные установки, принадлежащие населению,— с 45,80 до 52,40 руб., в обоих случаях на 14,4%.

При этом в Лабинском, Крыловском, Павловском, Кущевском, Новопокровском и Староминском районах указанные в приказе цены на сжиженный газ с 1 октября не изменятся.

Действующие с января цены на природный газ были установлены приказом департамента от 19 декабря 2025 года №68/2025-газ. Им с 1 января 2026 года была определена цена 9,32 руб. за кубометр на основной территории края, 8 руб. в Краснодаре, 8,64 руб. в Славянском районе и 8,60 руб. в Усть-Лабинском районе.

С 1 октября в Краснодарском крае действует предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в 14,4%. Такой показатель для октября установлен постановлением губернатора края для муниципальных образований, включая Краснодар, Сочи, Новороссийск, Геленджик, Армавир и «Сириус».

Таким образом, для сетевого природного газа повышение с 1 октября составит около 10%, тогда как по отдельным категориям сжиженного газа рост достигнет установленного для октября предельного индекса в 14,4%.

Валерий Климов