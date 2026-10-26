Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Происшествия

Число пострадавших при атаке на Белгород выросло до 18

Еще пять человек обратились за медпомощью после атаки беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября, сообщил областной оперштаб. Общее число пострадавших увеличилось до 18.
По данным оперштаба, в Белгороде в детскую областную клиническую больницу обратилась 16-летняя девушка с акубаротравмой. В городскую больницу № 2 обратились еще три женщины и мужчина. Все пострадавшие продолжат лечение амбулаторно.
При воскресной атаке в Белгородской области погибли четыре мирных жителя. Изначально сообщалось о 13 пострадавших. Были повреждены 30 многоквартирных и четыре частных дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
Подробности — в материале «Ъ» «Белгород атаковали с воздуха».
Атаки беспилотников
Атаки Украины на пограничные районы России
Белгород
Последние новости о военной операции на Украине