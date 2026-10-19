Глава СКР поручил проверить историю со сносом коттеджного поселка в Ольгинке
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному подразделению ведомства проверить жалобу собственников коттеджей в поселке Ольгинка Туапсинского округа на решения о сносе их недвижимости. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
К главе СКР поступили обращения по вопросу нарушения прав собственников коттеджей в поселке городского типа Ольгинка Туапсинского муниципального округа Кубани.
Граждане пожаловались на то, что в 2006–2007 годах на выкупленных земельных участках они начали возводить строения, говорится в релизе. Впоследствии часть построенных домов была введена в эксплуатацию с разрешения районной администрации, а часть — на основании судебных актов, признавших за гражданами права собственности на возведенные ими строения.
Тем не менее в 2024 году кубанскими судами коттеджи признаны самовольными постройками, подлежащими сносу без выплаты денежной компенсации. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.
По данным «Ъ-Кубань», речь идет о коттеджном поселке «Буревестник».
Уточняется, что в СУ СК по Краснодарскому краю по данному сообщению организована проверка, о результатах которой должно быть доложено председателю СКР. Вопрос взят на контроль в центральном аппарате следственного ведомства.