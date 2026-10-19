Глава СКР поручил проверить историю со сносом коттеджного поселка в Ольгинке

Граждане пожаловались на то, что в 2006–2007 годах на выкупленных земельных участках они начали возводить строения, говорится в релизе. Впоследствии часть построенных домов была введена в эксплуатацию с разрешения районной администрации, а часть — на основании судебных актов, признавших за гражданами права собственности на возведенные ими строения.