Контракт на строительство развязки в Адыгее за 9 млрд рублей получил «Ростовавтомост»

Ранее строительством занималось подмосковное ОАО «Хотьковский автомост». В августе 2023 года компания получила два госконтракта – на дорожную часть и возведение эстакады – общей стоимостью около 11,5 млрд руб. Работы планировалось завершить в октябре 2026 года, однако 21 апреля того же года заказчик расторг оба соглашения.