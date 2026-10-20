Контракт на строительство развязки в Адыгее за 9 млрд рублей получил «Ростовавтомост»
Ростовское АО «Ростовавтомост» заключило государственный контракт на 8,94 млрд руб. на строительство транспортной развязки на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Адыгее. Компания стала единственным участником конкурса и получила подряд по начальной цене закупки, сообщается в реестре госконтрактов.
Развязка появится на участке 19-го км трассы между поселками Энем и Яблоновский. На указанном отрезке дорога пройдет по эстакаде. Проект также включает строительство съездов, обновление дорожного покрытия, установку освещения, ограждений и шумозащитных экранов.
Заказчиком работ выступает ФКУ Упрдор «Черноморье», входящее в структуру Росавтодора. Контракт заключен 8 октября 2026 года.
Завершить строительно-монтажные работы необходимо до 20 октября 2028 года. Финансирование предусмотрено из государственного бюджета.
Ранее строительством занималось подмосковное ОАО «Хотьковский автомост». В августе 2023 года компания получила два госконтракта – на дорожную часть и возведение эстакады – общей стоимостью около 11,5 млрд руб. Работы планировалось завершить в октябре 2026 года, однако 21 апреля того же года заказчик расторг оба соглашения.
Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, основанием стали неоднократные нарушения сроков выполнения работ более чем на 15 дней, а также непредоставление нового обеспечения контрактов взамен недействующего.
АО «Ростовавтомост» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1998 году. Компания специализируется на строительстве мостов, путепроводов и автомобильных дорог. С 2021 года генеральным директором является Станислав Тюкалов.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка предприятия сократилась на 27%, до 1,96 млрд руб. При этом компания получила чистую прибыль в размере 34,8 млн руб. против убытка в 380,2 млн руб. годом ранее.
С начала 2026 года «Ростовавтомост» заключил 10 госконтрактов на общую сумму 13,87 млрд руб. В 2025 году компания получила 11 контрактов на 15,67 млрд руб.