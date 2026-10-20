Краснодарский краевой суд освободил из-под стражи бывшего вице-губернатора Кубани

Изучив материалы дела и доводы жалобы, краевой суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для содержания обвиняемого под стражей. Как отмечено в определении, за весь период предварительного следствия и содержания под стражей, помимо допроса, очной ставки, предъявления обвинения и дополнительного допроса, иных следственных действий с участием Коробки не проводилось.