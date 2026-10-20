Краснодарский краевой суд освободил из-под стражи бывшего вице-губернатора Кубани
Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения в отношении Андрея Коробки, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Апелляционная жалоба рассматривалась на постановление Октябрьского районного суда Краснодара, которым бывшему вице-губернатору продлевали срок содержания под стражей.
Изучив материалы дела и доводы жалобы, краевой суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для содержания обвиняемого под стражей. Как отмечено в определении, за весь период предварительного следствия и содержания под стражей, помимо допроса, очной ставки, предъявления обвинения и дополнительного допроса, иных следственных действий с участием Коробки не проводилось.
Вывод следствия о том, что обвиняемый может скрыться или иным образом воспрепятствовать расследованию, не подкреплен в оспариваемом постановлении конкретными обстоятельствами, относящимися к его поведению. В материалах отсутствуют сведения о нарушении Коробкой процессуальных обязанностей.
«При таких обстоятельствах дальнейшее содержание Коробки под стражей не отвечает требованию необходимости и соразмерности ограничения его права на свободу»,— следует из решения апелляционной инстанции.
Постановление Октябрьского районного суда изменено: заключение под стражу заменено подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Коробка освобожден из-под стражи немедленно.
В адрес органа предварительного следствия вынесено частное определение за допущенную волокиту.