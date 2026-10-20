РЖД выставила на торги территорию под застройку в центре Краснодара

В состав имущества входят более 15 объектов недвижимости, в том числе семь зданий общей площадью свыше 11 тыс. кв. м. Они расположены на земельном участке площадью более 5,1 га в районе улицы Путевой. Продавцом выступает Северо-Кавказская железная дорога.