РЖД выставила на торги территорию под застройку в центре Краснодара
РЖД выставили на продажу комплекс грузового двора на станции Краснодар-2 в центральной части Краснодара. Начальная цена лота составляет 707 млн руб., сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» аналитики РТС-тендер.
В состав имущества входят более 15 объектов недвижимости, в том числе семь зданий общей площадью свыше 11 тыс. кв. м. Они расположены на земельном участке площадью более 5,1 га в районе улицы Путевой. Продавцом выступает Северо-Кавказская железная дорога.
Территорию рассматривают под застройку, одним из возможных вариантов использования участка является редевелопмент. Имущество выставлено на торги в рамках программы РЖД по реализации непрофильных активов.