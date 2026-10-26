Кими Антонелли встал на пороге
20-летний гонщик команды Mercedes практически обеспечил себе победу в чемпионате мира «Формулы-1»
Гонщику команды Mercedes Кими Антонелли осталось сделать крохотный шаг, чтобы стать чемпионом мира. Причем самым молодым в истории. В ночь на понедельник, 26 октября, 20-летний итальянец выдал практически идеальное выступление на Гран-при США в Остине, выиграв его за явным преимуществом. Теперь, чтобы покончить с формальностями и стать первым за 73 года итальянцем, добравшимся до звания чемпиона мира, Антонелли 1 ноября в Мексике достаточно набрать буквально пару очков.
Кими Антонелли вошел в завершающую часть сезона в завидном положении. Итальянец к Гран-при США успел обеспечить себе настолько большой, в 102 очка, отрыв от ближайшего преследователя (напарника по Mercedes Джорджа Рассела), что мог предельно уверенно смотреть в будущее.
Чемпионом мира он мог стать уже в Остине. Такой вариант, однако, представлялся не самым вероятным. Антонелли нужно было, во-первых, непременно выиграть гонку самому, а также рассчитывать на то, что Рассел финиширует на месте ниже восьмого, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (Ferrari) не поднимется выше пятой строчки. Сложный для реализации сам по себе вариант.
А тут еще обновления, которые Mercedes установил на машину, привели к тому, что она, по словам босса команды Тото Вольфа, несколько утратила стабильность. Нет, она по-прежнему могла быть быстрой, но с ней надо было как-то договориться, что ли, приноровиться к ней. Так что Вольф даже после того, как Антонелли выиграл квалификацию, чего он не ожидал, полагал, что сама гонка сложится заметно сложнее.
Можно констатировать, что сложный характер Mercedes, который, по словам господина Вольфа, страдает одновременно из недостаточной и избыточной поворачиваемости (в зависимости от ситуации), для Антонелли проблемой не стал.
Гонку Антонелли провел мастерски. Хорошая работа на старте с сохранением лидирующей позиции, временный откат с первого места после планового пит-стопа, потом уверенные обгоны конкурентов.
Те пытались за счет тактических уловок что-то выгадать (особенно старался Макс Ферстаппен из Red Bull, пошедший на странный вариант с двумя пит-стопами, что принесло ему только третье место), но тщетно. В итоге Антонелли финишировал с отрывом в тринадцать с лишним секунд от ближайшего преследователя, Шарля Леклера из Ferrari.
Вот так просто и надежно Антонелли выполнил зависевшую от него часть уравнения. Но вот Хэмилтон и Рассел «подкачали». Первый пришел к финишу четвертым, второй — восьмым. Потом уже Тото Вольф сам недоумевал и говорил, что надо бы понять, почему Рассел на такой же, как у Антонелли, машине едет на полсекунды медленнее. «Нам надо понять, что происходит»,— отметил австриец. Так или иначе, а опустись Хэмилтон и Рассел на позицию ниже, и у Mercedes в Остине была бы вечеринка. А теперь заготовленные конфетти и запасы горячительных напитков придется везти в Мексику, где 1 ноября состоится Гран-при Мехико. Но так оно, может, и веселее — в Техасе употреблять алкоголь можно с 21 года, в Мексике с 18 лет.
В том, что Кими Антонелли в следующее воскресенье станет чемпионом мира, нет практически никаких сомнений. Ситуация такова, что в Мехико ему достаточно набрать два очка, то есть финишировать девятым, чтобы в любом случае стать недосягаемым для конкурентов.
При этом и Расселу, и Хэмилтону (первый отстает от Антонелли на 123 очка, второй — на 124), чтобы сохранить математические шансы на титул, нужно выигрывать гонку. Вдвоем они этого сделать не могут. Так что есть вариант, при котором Антонелли хватит и одного очка (сработает, если в Мексике быстрейшим окажется Хэмилтон).
Но в Mercedes, видимо, собрались дико суеверные люди, а потому после гонки Тото Вольф говорил, что Антонелли сделал просто еще один маленький шаг к победе. Но все-таки он явно перестраховывается. Понять его можно, всякое бывает, от поломок машины никто не застрахован. Тот же Антонелли в этом году в Барселоне уже пострадал от того, что силовая установка его машины не дожила до конца гонки (продержись она еще один круг, итальянец уже был бы чемпионом мира).
Но даже если вдруг в Мехико не сложится, впереди будет еще четыре гонки. Так что ничто не помешает Кими Антонелли не просто стать чемпионом мира, а вписать свое имя в книгу рекордов «Формулы-1». Он ведь будет самым молодым в истории победителем первенства. Причем рекорд все еще действующий, принадлежащий Себастьяну Феттелю, который свой первый из четырех титулов оформил в сезоне 2010 года, в 23 года и 134 дня, 20-летний спортсмен превзойдет с огромным запасом. А еще Антонелли станет первым с 1953 года, когда первенство выиграл Альберто Аскари, итальянцем, ставшим чемпионом мира «Формулы-1».