Кими Антонелли встал на пороге

Вот так просто и надежно Антонелли выполнил зависевшую от него часть уравнения. Но вот Хэмилтон и Рассел «подкачали». Первый пришел к финишу четвертым, второй — восьмым. Потом уже Тото Вольф сам недоумевал и говорил, что надо бы понять, почему Рассел на такой же, как у Антонелли, машине едет на полсекунды медленнее. «Нам надо понять, что происходит»,— отметил австриец. Так или иначе, а опустись Хэмилтон и Рассел на позицию ниже, и у Mercedes в Остине была бы вечеринка. А теперь заготовленные конфетти и запасы горячительных напитков придется везти в Мексику, где 1 ноября состоится Гран-при Мехико. Но так оно, может, и веселее — в Техасе употреблять алкоголь можно с 21 года, в Мексике с 18 лет.