При атаке БПЛА в Воронежской области погибли два человека и 17 пострадали
ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью 113 беспилотников. Над Воронежем сбиты 70 БПЛА. При ударе погибли два человека, еще 17, включая ребенка, получили ранения. Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Больше всего людей, в том числе двое — в тяжелом состоянии, пострадали в поезде в левобережном пригороде Воронежа, когда на состав упали обломки сбитого БПЛА, уточнил господин Гусев. На месте работают оперативные службы.