Анатолий Вороновский зачитался обвинением

Сам господин Напсо 23 октября 2025 года был осужден Лазаревским райсудом Сочи на четыре года по другому делу. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и в превышении полномочий (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Его дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину. Согласно приговору, директор ДРСУ совместно с соучастниками, в частности, незаконно перевели в собственность подконтрольных им лиц дорожную технику и асфальтобетонный завод, принадлежащий предприятию. Они вносили в отчеты фиктивные данные об объемах выполненных дорожных работ в Сочи, что позволяло им присваивать крупные суммы. В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд заменил господину Напсо реальный срок на условный. В мае тот же суд приговорил шестерых сотрудников ДРСУ к срокам от двух до шести с половиной лет. Согласно приговору, ущерб от их действий государству составил 278 млн руб.