Анатолий Вороновский зачитался обвинением
Закончено уголовное дело о взятке бывшего депутата Госдумы
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы и вице-губернатора Кубани Анатолия Вороновского. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 25 млн руб. от директора госпредприятия «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) Сафарбия Напсо. Свою вину фигурант, у которого вместе с другими ответчиками конфисковали коррупционные активы на 20 млрд руб., не признает. Сейчас он знакомится с материалами дела.
По данным “Ъ”, об окончании расследования господину Вороновскому было объявлено на днях в СИЗО №4 («Медведь»), где он содержится после своего ареста 3 декабря 2025 года. Свою вину в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) экс-политик не признал и от дачи показаний воздержался. Такой же позиции господин Вороновский придерживается с самого начала следствия, когда он воспользовался ст. 51 Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. В настоящее время он и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела, насчитывающими более чем 50 томов.
59-летний Анатолий Вороновский досрочно сложил полномочия депутата Госдумы 2 декабря 2025 года. На следующий день Басманный райсуд столицы санкционировал его арест. По версии ГСУ СКР, взятку в виде имущества и услуг на сумму более 25 млн руб. фигурант получил в 2019–2020 годах, когда являлся заместителем губернатора Краснодарского края, курирующим дорожную отрасль. Показания на него дал директор Дагомысского ДРСУ Сафарбий Напсо, которому инкриминировали дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Однако дело в отношении последнего прекратили, поскольку он добровольно сообщил о коррупционном преступлении.
Господин Напсо, в частности, рассказал, что купил для господина Вороновского квартиру в Краснодаре, оплатил ремонт в квартире сына экс-депутата в Сочи и строительство берегоукрепительной дамбы с очисткой дна озера на участке, принадлежащем его семье. Также для родственников чиновника был приобретен трактор.
Сам господин Напсо 23 октября 2025 года был осужден Лазаревским райсудом Сочи на четыре года по другому делу. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и в превышении полномочий (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Его дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину. Согласно приговору, директор ДРСУ совместно с соучастниками, в частности, незаконно перевели в собственность подконтрольных им лиц дорожную технику и асфальтобетонный завод, принадлежащий предприятию. Они вносили в отчеты фиктивные данные об объемах выполненных дорожных работ в Сочи, что позволяло им присваивать крупные суммы. В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд заменил господину Напсо реальный срок на условный. В мае тот же суд приговорил шестерых сотрудников ДРСУ к срокам от двух до шести с половиной лет. Согласно приговору, ущерб от их действий государству составил 278 млн руб.
Что касается Анатолия Вороновского, то 19 февраля Центральный райсуд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ его имущество, а также действующего на тот момент депутата Госдумы Андрея Дорошенко, тогдашнего депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще почти трех десятков связанных с ними граждан на сумму 23,3 млрд руб. В иске говорилось, что, пользуясь служебным положением, господин Вороновский распределял муниципальные заказы не на конкурентной основе, а среди ограниченного круга компаний. Кроме того, организации транспортного комплекса с участием Краснодарского края были обязаны приобретать сырье и топливо у подконтрольных ему структур. Для легализации полученных средств использовался созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». Подрядчики дорожной отрасли перечисляли туда деньги, оформляя их как добровольные пожертвования. Всего через фонд «Моя Кубань» и Союз дорожников Кубани (ликвидирован решением суда) прошло более 1,8 млрд руб. Центральный райсуд Сочи 5 октября 2026 года арестовал Андрея Дорошенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на вышеназванную сумму.
Анатолию Вороновскому обвинение по этому делу пока не предъявлялось. Однако не исключено, что в дальнейшем он также станет фигурантом данного расследования.
Его защита в течение полутора лет пыталась добиться освобождения экс-депутата из СИЗО под домашний арест или запрет определенных действий. В частности, адвокаты апеллировали к тому, что объявленный в международный розыск Украиной как участник законопроектов по присоединению Крыма к России экс-депутат Госдумы Вороновский был заочно обвинен в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (ст. 110 УК Украины) и поэтому не сможет скрыться за рубежом. Однако им было отказано.
Защитник господина Вороновского подтвердил “Ъ”, что его подзащитный, как и прежде, не признает вину в получении взятки, однако от дальнейших комментариев воздержался.
После того как фигурант и его адвокаты завершат ознакомление с делом, Генпрокуратуре предстоит утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд. Скорее всего, судить экс-депутата будут по месту совершения инкриминируемого преступления — на территории Краснодарского края, где находится и большинство свидетелей. Однако в последнее время надзор часто добивается изменения подсудности дел, чтобы избежать давления на участников разбирательства.