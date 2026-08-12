Режим «чет-нечет» снова вводят в Липецкой области из-за проблем с бензином

С четверга, 13 августа, на АЗС сетей «Газпром», «Лукойл», Teboil и «Роснефть» в Липецкой области вновь начнет действовать схема отпуска топлива «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры номера автомобиля. Об этом 12 августа объявил губернатор Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере «Макс». Глава региона подчеркнул, что эта мера — временная, а ее задача — «упорядочить очереди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Это не увеличит суточные лимиты топлива, доступного для реализации на АЗС. Наша первостепенная задача при нынешних объемах поставок — упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС. Сегодня еще раз обсудили это на оперативном штабе, рассмотрели разные варианты и пришли к единому мнению, что нужно вернуться к временной схеме»,— заявил господин Артамонов.

Также с 13 августа на АЗС названных сетей вводится лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль. Дизельное топливо будут отпускать без ограничений. Код региона в этом случае значения не имеет.

«На трассах М-4, Р-119 и А-133 режим «чет-нечет» действовать не будет: там бензин можно будет приобрести независимо от номера автомобиля»,— уточнил губернатор.

По словам господина Артамонова, «главная работа остается прежней» — речь идет об увеличении поставок топлива в Липецкую область.

На прошлой неделе, 7 августа, Игорь Артамонов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что введение режима продажи бензина «чет-нечет» в регионе «сейчас не даст ожидаемого эффекта». В тексте он также отметил, что механизм помогает распределять поток автомобилей при наличии топлива, когда его не успевают развозить по заправкам. Однако в сложившихся условиях проблема заключается в дефиците самого бензина. Спустя менее часа после публикации запись была удалена без каких-либо пояснений.

В понедельник, 10 августа, мэр Липецка Михаил Щербаков объявил, что волонтеров вновь выводят на заправки. По словам господина Щербакова, они «будут помогать там, где сейчас особенно большая нагрузка, и регулировать движение автомобилей».

Кроме того, как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 11 августа, Игорь Артамонов сообщил, что в течение «одной-двух недель» положительных изменений на топливном рынке ожидать не стоит. Он назвал ситуацию напряженной и призвал жителей региона сократить число поездок, а также воздержаться от «долива» 10 л до полного бака, чтобы дать возможность заправиться тем, кто приезжает на АЗС с минимальным остатком топлива. По словам губернатора, региону выделяется определенный суточный лимит топлива. Как только он заканчивается, АЗС работают в ожидании следующей поставки. Господин Артамонов вчера также вновь подчеркнул, что в таких условиях введение системы «чет-нечет» не повлияет на ситуацию.

Денис Данилов