Снижение цен на бензин зафиксировали в Воронежской области

По данным Росстата, на неделе с 13 по 19 октября в Воронежской области было зафиксировано снижение цен на автомобильный бензин. Средняя стоимость литра горючего (с учетом всех марок) уменьшилась с 83 до 82,95 руб. за литр. Неделей ранее фиксировалось увеличение показателя.