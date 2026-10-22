Снижение цен на бензин зафиксировали в Воронежской области
По данным Росстата, на неделе с 13 по 19 октября в Воронежской области было зафиксировано снижение цен на автомобильный бензин. Средняя стоимость литра горючего (с учетом всех марок) уменьшилась с 83 до 82,95 руб. за литр. Неделей ранее фиксировалось увеличение показателя.
Литр бензина марки АИ-92 в регионе в среднем подешевел с 78,11 до 78,03 руб. Цена АИ-95 снизилась с 85,28 до 85,25 руб. Стоимость марок АИ-98 и выше осталась неизменной — 111,88 руб. за литр.
Несмотря на снижение цены, автомобильный бензин на АЗС в Воронежской области по-прежнему стоит дороже, чем в среднем по Центральному федеральному округу (ЦФО). Литр горючего (с учетом всех марок) в ЦФО, по подсчетам Росстата, обходится в 77,45 руб. Общероссийский показатель составляет 78,04 руб.
При этом в Воронежской области за неделю подорожало дизельное топливо. Стоимость литра дизеля выросла с 83,22 до 83,27 руб.
За предыдущую неделю — с 6 по 12 октября — автомобильный бензин и дизельное топливо в Воронежской области прибавили в цене. Стоимость литра бензина (с учетом всех марок) выросла с 82,69 до 83 руб. Дизель подорожал с 82,27 до 83,22 руб.
Накануне власти Воронежской области заявили о смягчении ограничений на заправочных станциях в регионе. Как сообщал «Ъ-Черноземье», еще две межрегиональные сети отменили правила регулирования реализации бензина, как до этого — дизельного топлива. У региональных поставщиков каких-либо ограничений при продаже любого вида горючего нет.