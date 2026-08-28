В Курске УФАС возбудило дело в отношении юрлица сети АЗС «Калина Ойл»

Управление ФАС по Курской области возбудило в отношении ООО «Сенд» (управляет сетью АЗС под брендом «Калина Ойл») антимонопольное дело. Как сообщили в ведомстве, в действиях компании усматривается навязывание контрагенту невыгодных условий (п. 3 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

В середине июля жители Курской области обратили внимание властей на то, что стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС «Калина Ойл» достигла 180 руб. за литр, АИ-92 — 160 руб. В региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства тогда заявили, что «цены зависят от поставщиков бензина» и что «органы исполнительной власти не имеют прямых полномочий по их регулированию». В конце месяца УФАС выдало ООО «Сенд» предупреждение о необходимости устранить экономически необоснованные розничные цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92, но оно не было исполнено.

«В случае признания нарушения предпринимателю грозит штраф в соответствии с КоАП РФ или будет выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции»,— пояснили в ведомстве.

К третьей неделе августа ситуация на топливном рынке Курской области начала улучшаться. После переговоров с федеральным центром власти региона добились увеличения поставок бензина на 30%. На фоне этого очереди на АЗС начали сокращаться. В правительстве региона продолжают ежедневный мониторинг рынка, УФАС следит за ценообразованием.

Подробнее о ситуации с топливом в регионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова