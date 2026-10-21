В Липецке УФАС возбудило дело в отношении юрлица сети АЗС «Калина Ойл»

Так, 2 июля цены в сети составляли: АИ-92 — 101 руб. за литр, АИ-95 — 109 руб., дизельное топливо — 115 руб. Уже 15 июля они выросли до 160, 180 и 135 руб. соответственно, что значительно превышает динамику цен вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), где рост за аналогичный период не превысил 1%. В августе компании выдали предупреждение о необходимости снизить цены и предоставить документы, подтверждающие затраты. Но требования выполнены не были, а запрошенные документы в срок не поступили.