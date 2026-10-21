В Липецке УФАС возбудило дело в отношении юрлица сети АЗС «Калина Ойл»
Комиссия УФАС по Липецкой области 28 октября рассмотрит дело в отношении ООО «Сенд» (оператор сети АЗС под брендом «Калина Ойл»), возбужденное по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» (п. 3 ч. 1 ст. 10). Об этом говорится в документах антимонопольного органа.
Проверку инициировали после жалоб граждан и публикаций в СМИ о росте цен на бензин и дизель. Антимонопольщики считают, что ООО «Сенд» занимает доминирующее положение на локальных рынках в ряде населенных пунктов региона (в том числе в Кузьмино-Отвержском сельсовете и селе Фащевка Грязинского района), где станции «Калина-Ойл» являются единственными доступными точками заправки. Доля компании на этих территориях превышает 50% (в отдельных границах достигает 100%).
Так, 2 июля цены в сети составляли: АИ-92 — 101 руб. за литр, АИ-95 — 109 руб., дизельное топливо — 115 руб. Уже 15 июля они выросли до 160, 180 и 135 руб. соответственно, что значительно превышает динамику цен вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), где рост за аналогичный период не превысил 1%. В августе компании выдали предупреждение о необходимости снизить цены и предоставить документы, подтверждающие затраты. Но требования выполнены не были, а запрошенные документы в срок не поступили.
Аналогичные претензии к «Сенд» возникли у курского УФАС. В конце августа там возбудили дело, которое оператор АЗС оспорил в Арбитражном суде Курской области. Заседание пройдет 22 октября, в качестве третьего лица привлечено ООО «Новоойл» (Республика Тыва). В суде «Сенд» выступил с пояснением своей позиции.
Компания не является субъектом ценообразования на своих АЗС. Хоть оператор и реализует топливо на станциях от своего имени, однако действует исключительно по указаниям собственника товара в рамках договора комиссии, заключенного с ООО «Новоойл».
ООО «Новоойл» привлечено третьим лицом и в деле, возбужденным УФАС по Липецкой области. В рамках спора комиссия запросила у его и ООО «Дьер» переписку об изменении розничных цен, копии документов на бензины АИ-92, АИ-95 и дизтопливо, а также пояснения с экономическим обоснованием ценообразования.