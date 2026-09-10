Особенности национальной заправки

На начало осени в Черноземье периодически возникают локальные дефициты запасов, которые впоследствии пополняются. В Тамбовской области не работает каждая восьмая заправка. Там, а также в Курской и Липецкой областях сохраняется «чет-нечет». Курские антимопонольщики взялись за сеть «Калина Ойл», которая тем временем в Воронежской области продвигает продажи автомобилей. В Белгородской и Орловской областях сохраняется стабильная ситуация. Эксперты отмечают, что кризис затянется до возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

7 сентября в правительстве Воронежской области отчитались о росте продаж топлива относительно прошлого года, не уточнив период сравнения. Ни в процентах, ни в абсолютных числах данные также не привели. Там добавили, что практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ.

По информации на утро того дня, бензин марки АИ-92 имелся почти на 73% автозаправочных станций, АИ-95 — на 54%, а дизельное топливо — на 88%: «Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак: в городе — 30–40 л бензина, на трассе — 50 л. Дизтопливо большинство сетей АЗС продают уже без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет».

Тем временем аграрии обеспечены дизтопливом на 72% в сентябре и на 36% в октябре. Такие данные привели в Telegram-канале воронежской облдумы 7 сентября по итогам обсуждения уборочной кампании на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

На прошлой неделе мэр Воронежа Сергей Петрин заверил, что топливный кризис не повлиял на работу общественного транспорта. 1 сентября доля вышедшего на маршруты транспорта оставалась высокой (91%), но, несмотря на очереди на заправках и рост цен на топливо, воронежские водители не спешат на них пересаживаться.

В конце лета губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей рационально относиться к поездкам на личном транспорте. «Просьба, дорогие земляки, все-таки это время непростое перетерпеть»,— обратился он к воронежцам. Губернатор также прокомментировал качество топлива, которое поступает в регион. По его словам, экологические классы К4 и К5, известные как «Евро-4» и «Евро-5», не имеют принципиального значения для работы двигателя.

«Евро-5 — это такая маркетинговая погремушка, которая чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин»,— заявил он. При этом господин Гусев предупредил, что первая половина сентября будет особенно напряженной.

По данным «Ъ-Черноземье», в Воронеже бензин на АЗС «ВТК» и в сети «Калина Ойл» теперь преимущественно белорусский — экологического класса К5 («Евро-5»). Как стало известно «Ъ-Черноземье», «Калина Ойл» является топлива для автосалонов в регионе: к ней начали обращаться за оптовыми партиями даже те, кто раньше этого не делал. Так, один из дилеров в Воронеже закупил у сети две тонны бензина для парка тестовых автомобилей и машин клиентов. Раньше менеджеры просто отправляли покупателей на ближайшие АЗС. Новым маркетинговым ходом стали подарки клиентам в виде сертификатов на заправку в данной сети.