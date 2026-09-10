Особенности национальной заправки
Водители и бизнес Черноземья адаптируются к бензиновому кризису
На начало осени в Черноземье периодически возникают локальные дефициты запасов, которые впоследствии пополняются. В Тамбовской области не работает каждая восьмая заправка. Там, а также в Курской и Липецкой областях сохраняется «чет-нечет». Курские антимопонольщики взялись за сеть «Калина Ойл», которая тем временем в Воронежской области продвигает продажи автомобилей. В Белгородской и Орловской областях сохраняется стабильная ситуация. Эксперты отмечают, что кризис затянется до возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
7 сентября в правительстве Воронежской области отчитались о росте продаж топлива относительно прошлого года, не уточнив период сравнения. Ни в процентах, ни в абсолютных числах данные также не привели. Там добавили, что практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ.
По информации на утро того дня, бензин марки АИ-92 имелся почти на 73% автозаправочных станций, АИ-95 — на 54%, а дизельное топливо — на 88%: «Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак: в городе — 30–40 л бензина, на трассе — 50 л. Дизтопливо большинство сетей АЗС продают уже без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет».
Тем временем аграрии обеспечены дизтопливом на 72% в сентябре и на 36% в октябре. Такие данные привели в Telegram-канале воронежской облдумы 7 сентября по итогам обсуждения уборочной кампании на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
На прошлой неделе мэр Воронежа Сергей Петрин заверил, что топливный кризис не повлиял на работу общественного транспорта. 1 сентября доля вышедшего на маршруты транспорта оставалась высокой (91%), но, несмотря на очереди на заправках и рост цен на топливо, воронежские водители не спешат на них пересаживаться.
В конце лета губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей рационально относиться к поездкам на личном транспорте. «Просьба, дорогие земляки, все-таки это время непростое перетерпеть»,— обратился он к воронежцам. Губернатор также прокомментировал качество топлива, которое поступает в регион. По его словам, экологические классы К4 и К5, известные как «Евро-4» и «Евро-5», не имеют принципиального значения для работы двигателя.
«Евро-5 — это такая маркетинговая погремушка, которая чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин»,— заявил он. При этом господин Гусев предупредил, что первая половина сентября будет особенно напряженной.
По данным «Ъ-Черноземье», в Воронеже бензин на АЗС «ВТК» и в сети «Калина Ойл» теперь преимущественно белорусский — экологического класса К5 («Евро-5»). Как стало известно «Ъ-Черноземье», «Калина Ойл» является топлива для автосалонов в регионе: к ней начали обращаться за оптовыми партиями даже те, кто раньше этого не делал. Так, один из дилеров в Воронеже закупил у сети две тонны бензина для парка тестовых автомобилей и машин клиентов. Раньше менеджеры просто отправляли покупателей на ближайшие АЗС. Новым маркетинговым ходом стали подарки клиентам в виде сертификатов на заправку в данной сети.
В соседнем регионе компания столкнулась с трудностями: управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области возбудило в отношении ООО «Сенд», управляющего сетью АЗС под брендом «Калина Ойл». Как сообщили в ведомстве, в действиях компании усматривается навязывание контрагенту невыгодных условий по п. 3 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции». В конце августа УФАС потребовало от ООО «Сенд» устранить нарушение, связанное с экономически необоснованными розничными ценами на бензин марок АИ-95 и АИ-92 — до 180 руб. за л. Требование не было исполнено. В регионе продолжает работать система «чет-нечет».
7 сентября глава Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельном оперативном совещании в правительстве предложил отменить систему «чет-нечет» на тамбовских АЗС для машин избиркомов (система работает на сетевых заправках). Он поручил разработать комплекс мер по обеспечению горюче-смазочными материалами транспорта, задействованного в избирательной кампании. Для этих машин планируется установить специальные лимиты вместо общих ограничений. По состоянию на утро 2 сентября из 214 автозаправочных станций топливо не продавалось на 27, или 13%. Таким образом, топливо отсутствовало на каждой восьмой АЗС, следует из данных регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства. Бензином марки АИ-92 были обеспечены 164 АЗС (77% от общего числа), АИ-95 — 149 станций (70%), дизельным топливом — 183 АЗС (85,5%). Все три вида топлива имелись на 142 заправочных станциях (66%).
Как уточнили власти, «фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса». В августе чиновники собирались менять график работы АЗС, но передумали после опроса тамбовчан. Намерение связывали с тем, что порядка 30% заправок из-за проблем с поставками работают с 7:00 до 15:00–16:00, когда значительная часть занятого населения находится на работе.
В Липецкой области также продолжает действовать система «чет-нечет», введен единый «день для всех» — последнее число месяца.
В Орловской области ситуация иная. В департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения под эфиром губернатора Андрея Клычкова 1 сентября в ответ на комментарий о возврате системы «чет-нечет», отмененной еще 16 июля, прямо не ответили на вопрос, заявив: «Отпуск нефтепродуктов на АЗС осуществляется в целях удовлетворения потребностей потребителей с учетом наличия топлива на момент обращения. Экономически или технологически необоснованных отказов в отпуске топлива на АЗС не допускается при наличии возможности его продажи».
24 августа в департаменте указывали, что очереди сохраняются на трассовых АЗС, где заправляются жители соседних регионов.
В Белгородской области сохраняются лимиты на отпуск топлива и запрет на его продажу в тару. Кроме того, на части АЗС появились объявления, что топливо будет реализовываться только по топливным картам — специальным платежным средствам для безналичной оплаты топлива и сопутствующих услуг. Речь идет об АЗС местной сети «Белнефть», а также федеральных сетей «Лукойл» и Teboil.
Официально власти этого не подтверждали; сообщения появились в автолюбительских Telegram-каналах.
Мониторинг цен на топливо
Согласно данным Росстата, за неделю с 1 по 7 сентября 2026 года бензин автомобильный сильнее всего в Черноземье подорожал в Тамбовской области — на 0,7%, до 88,81 руб. за литр (неделей ранее — 88,19 руб.). В Орловской области рост составил 0,1% (70,37 руб. против 70,32 руб.), в Белгородской — 0,1% (71,84 руб. против 71,80 руб.), в Курской — 0,04% (80,99 руб. против 80,96 руб.). В Воронежской и Липецкой областях цена не изменилась — соответственно 82,63 руб. и 78,56 руб.
Бензин марки АИ-92 сильнее всего в Черноземье подорожал в Тамбовской области — на 1,8%, до 84,25 руб. за литр (82,79 руб. неделей ранее). В остальных регионах цена не изменилась: в Белгородской — 68,69 руб., Воронежской — 77,93 руб., Курской — 77,38 руб., Липецкой — 75,27 руб., Орловской — 66,87 руб.
Бензин АИ-95 сильнее всего в Черноземье подорожал в Орловской области — на 0,2%, до 73,00 руб. за литр (72,89 руб. неделей ранее). В Белгородской области рост составил 0,1% (74,01 руб. против 73,93 руб.), в Курской — 0,1% (83,44 руб. против 83,36 руб.). В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях цена не изменилась — соответственно 84,76 руб., 81,00 руб. и 91,58 руб.
Высокооктановый бензин АИ-98 и выше во всех регионах Черноземья сохранил цену на прежнем уровне: в Белгородской области — 95,69 руб., Воронежской — 111,71 руб., Курской — 107,46 руб., Липецкой — 98,20 руб., Орловской — 99,98 руб., Тамбовской — 104,35 руб.
Дизельное топливо сильнее всего в Черноземье подорожало в Курской области — на 0,1%, до 81,29 руб. за литр (81,21 руб. неделей ранее). В остальных регионах цена не изменилась: в Белгородской — 78,13 руб., Воронежской — 84,56 руб., Липецкой — 82,79 руб., Орловской — 76,69 руб., Тамбовской — 88,25 руб.
Редактор портала «Нефтегаз.ру» Анастасия Никитина считает, что на начало сентября пик напряженности на топливном рынке уже позади, но полностью стабилизировавшимся его называть рано. По ее словам, ситуация улучшается: часть НПЗ возвращается после ремонтов, а на внутренний рынок поступают дополнительные объемы, в том числе импортные. Госпожа Никитина отмечает, что, по данным властей, ремонтные работы затронули 10% мощностей НПЗ, тогда как ранее их выбытие неофициально оценивалось примерно в 40%. Более низкие официальные показатели успокоили рынок. При этом пик летнего спроса, связанный с отпусками и активными поездками, заканчивается. Основная проблема сейчас, по ее мнению, касается бензина — с дизельным топливом ситуация выглядит значительно стабильнее. Сложности в рознице в большей степени затрагивают независимые АЗС.
В целом, резюмирует госпожа Никитина, сейчас стоит говорить не о топливном коллапсе, а о перестройке системы снабжения.
Экс-президент Воронежской топливной ассоциации Сергей Шишлаков в беседе с корреспондентом «Ъ-Черноземье» оценил текущую ситуацию с обеспечением бензином и дизелем как постепенно выправляющуюся, но сохраняющую системные проблемы. Главная проблема, по его оценке,— отказ вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) от поставок независимым сетям. Результатом стали высокие розничные цены, из-за которых у независимых сетей резко упали спрос и продажи. При этом местные сети продолжают работу, чтобы покрывать текущие расходы.
Что касается дискуссий об экологических стандартах, эксперт согласился с мнением воронежского губернатора об их маркетинговой составляющей.
«Сейчас не до экологии, главное — не допустить ажиотажа и убрать очереди»,— отрезал господин Шишлаков. Прогноз он дал осторожный: «Немножечко пошло на улучшение, поставлять стали больше и из-за границы, и, может, наши одумались».
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Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев отмечает, что на начало сентября картина везде разная: «Где-то ситуация стабилизировалась, где-то по-прежнему длинные очереди. На каждом заседании штаба Минэнерго ситуации в проблемных регионах рассматриваются отдельно. Однако пока можно отметить, что ситуация не ухудшается. Вероятно, коллапса в сентябре все же не будет. Что же касается топлива более низкого экологического класса, то его, скорее всего, можно будет увидеть на независимых АЗС. ВИНК будут держаться до последнего и стараться продавать только топливо класса К5 ("Евро-5")».