Власти Воронежской области заявили о смягчении ограничений на заправках
На автозаправочных станциях в Воронежской области смягчаются ограничения, сообщили 21 октября в пресс-службе правительства Воронежской области. В частности, по данным региональных властей, еще две межрегиональные сети отменили правила регулирования реализации бензина, как до этого — дизельного топлива. У региональных поставщиков каких-либо ограничений при продаже любого вида горючего нет.
У крупных федеральных сетей ограничения при отпуске остаются на уровне от 30 до 50 литров на один бак. Несколько АЗС предлагают топливо класса «Евро-4», остальные — «Евро-5». Продажа топлива в тару потребителя пока ограничена.
По состоянию на утро 21 октября бензин марки АИ-92 продавали 84% воронежских заправок, АИ-95 — 76% станций. Дизельное топливо в регионе стабильно предлагают более 90% АЗС.
«Средняя цена топлива в крупнейших федеральных сетях практически не меняется. У других участников рынка, в том числе у местных поставщиков, стоимость топлива за сутки уменьшилась более чем на рубль по каждой марке бензина и сохраняет тренд на дальнейшее снижение. При этом она пока существенно превышает цену на АЗС большинства федеральных сетей»,— проинформировали в облправительстве.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», по последним данным Росстата, за неделю с 6 по 12 октября автомобильный бензин и дизельное топливо в Воронежской области прибавили в цене. Стоимость одного литра бензина (с учетом всех марок) выросла с 82,69 до 83 руб. Дизель подорожал с 82,27 до 83,22 руб. Более свежие данные пока не публиковались.
На минувшей неделе власти также заявили о росте поставок топлива в Воронежскую область и улучшении динамики показателей мониторинга с учетом суточного спроса.
Также «Ъ-Черноземье» рассказывал, что с 21 октября в соседней Липецкой области сняты все ограничения на заправку автомобилей. Речь идет об отмене правила «чет-нечет», лимитов отпуска бензина и запрета на заправку в канистры.