Власти Воронежской области заявили о смягчении ограничений на заправках

«Средняя цена топлива в крупнейших федеральных сетях практически не меняется. У других участников рынка, в том числе у местных поставщиков, стоимость топлива за сутки уменьшилась более чем на рубль по каждой марке бензина и сохраняет тренд на дальнейшее снижение. При этом она пока существенно превышает цену на АЗС большинства федеральных сетей»,— проинформировали в облправительстве.